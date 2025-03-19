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İmamoğlu Taraftarları Akit TV Muhabirini Alandan Kovdu

İmamoğlu Taraftarları Akit TV Muhabirini Alandan Kovdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 15:42

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vatandaş sokaklarda kararı protesto etti. CHP Genel Başkanı'nın çağrısıyla il ve ilçe başkanlıkları önünde, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Vatan Caddesi üzerinde ve diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi önünde protestolar yapıldı. Olayları takip eden Akit TV muhabiri ise protestocu vatandaşlar tarafından alandan kovuldu.

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Muhabir Serkan Öner protestocu vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

Muhabir Serkan Öner protestocu vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

Okur tepkilerin ardından polis bariyerlerinin arkasına sığındı.

Okur tepkilerin ardından polis bariyerlerinin arkasına sığındı.

İşte o görüntüler;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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