Ayrılıklar Devam Ediyor: Kuruluş Osman'a Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor!
Ayrılıklar Devam Ediyor: Kuruluş Osman'a Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6 sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide son zamanlarda art arda yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 7. sezonuna doğru ilerleyen dizide bir ayrılık daha yaşanacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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6. sezonuyla ekrana gelen Kuruluş Osman'da 5 oyuncunun birden diziden ayrılacağını açıklamıştık.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman'da Yusuf karakterine hayat veren Ali Önsöz diziye veda ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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