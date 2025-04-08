Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın Başrollerini Paylaştığı Çift Kişilik Oda'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı
Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın Başrollerini Paylaştığı Çift Kişilik Oda'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı
Güney Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisinin çekimleri başlamıştı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı diziden ilk tanıtım geldi! NOW TV'de yayınlanacak dizinin tanıtımına yorum yağdı.
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Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda'dan ilk tanıtım yayınlandı.
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Tanıtımı merak edenler için böyle bırakalım:
Tanıtıma yüzlerce yorum yapıldı:
Beğenenlerin sayısı epey fazla olsa da...
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Beğenmeyenlerin sayısı hiç az değildi...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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