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Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın Başrollerini Paylaştığı Çift Kişilik Oda'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın Başrollerini Paylaştığı Çift Kişilik Oda'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2025 - 20:57

Güney Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisinin çekimleri başlamıştı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı diziden ilk tanıtım geldi! NOW TV'de yayınlanacak dizinin tanıtımına yorum yağdı.

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Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda'dan ilk tanıtım yayınlandı.

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda'dan ilk tanıtım yayınlandı.

Güney Kore yapımı King The Land adlı diziden uyarlandığı bilinen Çift Kişilik Oda, NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun, yönetmenliğini de Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği romantik komedi türündeki dizide Nilüfer ve Kaan'ın hikayesi anlatılacak. Büyük ve prestijli bir otelde işe girmeye çalışan Nilüfer ile miras konularını halletmek için Türkiye'ye geri dönen Kaan'ın büyük aşkını izleyeceğimiz diziden ilk tanıtım yayınlandı.

Tanıtımı merak edenler için böyle bırakalım:

Tanıtıma yüzlerce yorum yapıldı:

Tanıtıma yüzlerce yorum yapıldı:
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Beğenenlerin sayısı epey fazla olsa da...

Beğenenlerin sayısı epey fazla olsa da...
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Beğenmeyenlerin sayısı hiç az değildi...

Beğenmeyenlerin sayısı hiç az değildi...
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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