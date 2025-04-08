Dizinin Pembe'si Sibel Taşçığlu'nun Diziden Çıkarıldığını Senaryoyu Okurken Öğrendiği İddia Edildi!
Dizinin Pembe'si Sibel Taşçığlu'nun Diziden Çıkarıldığını Senaryoyu Okurken Öğrendiği İddia Edildi!
Show TV'nin reytingleri kimselere bırakmayan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde diziye veda edeceği öğrenilen ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'yla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Gidiyor-gitmiyor derken Sibel Taşçıoğlu bugün sete son kez çıktı ve diziye veda etti.
Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, TV8 ekranlarında sundukları Gel Konuşalım programında oldukça önemli iddialarda bulundular. Ünlü sunucuların söylediğine göre Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacacağının haberini geçtiğimiz hafta senaryoyu okuduğunda almış!
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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği haberi izleyiciyi yıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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