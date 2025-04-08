Dizinin Pembe'si Sibel Taşçığlu'nun Diziden Çıkarıldığını Senaryoyu Okurken Öğrendiği İddia Edildi!

Birsen Altuntaş'ın haberiyle Şerbo evreni fena halde karıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun veda haberinin ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Önce diziden ayrılacağının kesin olmadığı söylenirken daha sonra yapımla ünlü oyuncu arasında bir sorun olduğu iddia edildi.

Fakat gerçek bugün ortaya çıktı. Sibel Taşçıoğlu'na sette veda düzenlendi. Yapımcı Faruk Turgut'un özel olarak tebrik ettiği ünlü oyuncu da Turgut'a sarılarak veda etti.

Ancak bugün öyle bir iddia ortaya atıldı ki oyuncunun kalbi net olarak kırılmıştır desek yeridir! Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı TV8'de Gel Konuşalım'da programındaki iddialarına göre Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını geçtiğimiz hafta öğrenmiş! Üstelik bunu senaryoya çalışırken oradan okurken yapmış.