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Boykot Paylaşımı Yüzünden Kovuldu Denmişti: Somer Şef'ten Yalanlama Sonrası İlk Paylaşım Geldi!

Boykot Paylaşımı Yüzünden Kovuldu Denmişti: Somer Şef'ten Yalanlama Sonrası İlk Paylaşım Geldi!

MasterChef Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.04.2025 - 17:54

Günlerdir gündemden düşmeyen boykot çağrıları televizyon ve magazin dünyasını da hayli etkilemiş durumda. Boykot paylaşımı yapan ünlülerden bir kısmının başı yandı adeta. Örneğin Aybüke Pusat, TRT 1'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. 

Boykota destek verip restoranını 2 Nisan'da hizmete kapatan Somer Sivrioğlu'nun da MasterChef Türkiye'den kovulduğu iddiası patlamıştı. Ünlü şef hakkındaki dedikoduların yalanlanması sonrası ilk kez paylaşım yaptı.

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2 Nisan boykot çağrılarına yönelik pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunmuştu.

2 Nisan boykot çağrılarına yönelik pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayın organları ve markaları kapsayan boykot listesinin gündeme oturması sonrasında '2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz' denilmiş ve boykotun kapsamı genişletilmişti. 

Boykota destek veren isimlerden biri de MasterChef Türkiye programının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu olmuştu.

"Sorry we are closed" yazılı bir paylaşımla boykota destek veren Somer Şef, ünlü restoranını 2 Nisan'da hizmete kapatmıştı.

Son günlerde de boykot paylaşımı yapan Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten kovulduğuna dair iddialar dolaşmaya başladı.

Son günlerde de boykot paylaşımı yapan Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten kovulduğuna dair iddialar dolaşmaya başladı.

Birkaç gündür konuya dair sessizliğini koruyan Somer Şef, bugün ilk kez iddialara yönelik bir cevap verdi. 'Genel protestoyu da desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum' ifadelerini kullanan Somer Sivrioğlu 'kovuldu' iddialarını yalanladı.

Somer Şef gündemdeki dedikodularının yalanlanmasından yalnızca birkaç dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Somer Şef gündemdeki dedikodularının yalanlanmasından yalnızca birkaç dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yıllardır olduğu gibi MasterChef Türkiye'de hazır bulunduğu mesajını veren Somer Sivrioğlu, yeni sezon öncesi stüdyodan bir paylaşım yapıp 'Evimizdeyiz, başladık' dedi. 

Böylelikle MasterChef Türkiye'nin de yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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