Boykot Paylaşımı Yüzünden Kovuldu Denmişti: Somer Şef'ten Yalanlama Sonrası İlk Paylaşım Geldi!
Boykot Paylaşımı Yüzünden Kovuldu Denmişti: Somer Şef'ten Yalanlama Sonrası İlk Paylaşım Geldi!
Günlerdir gündemden düşmeyen boykot çağrıları televizyon ve magazin dünyasını da hayli etkilemiş durumda. Boykot paylaşımı yapan ünlülerden bir kısmının başı yandı adeta. Örneğin Aybüke Pusat, TRT 1'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Boykota destek verip restoranını 2 Nisan'da hizmete kapatan Somer Sivrioğlu'nun da MasterChef Türkiye'den kovulduğu iddiası patlamıştı. Ünlü şef hakkındaki dedikoduların yalanlanması sonrası ilk kez paylaşım yaptı.
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2 Nisan boykot çağrılarına yönelik pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunmuştu.
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Son günlerde de boykot paylaşımı yapan Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten kovulduğuna dair iddialar dolaşmaya başladı.
Somer Şef gündemdeki dedikodularının yalanlanmasından yalnızca birkaç dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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