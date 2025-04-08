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Gönül Dağı'ndan Büyük Transfer: Eşref Rüya Dizisine İki Ünlü Oyuncu Dahil Oluyor!

Gönül Dağı'ndan Büyük Transfer: Eşref Rüya Dizisine İki Ünlü Oyuncu Dahil Oluyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.04.2025 - 14:16

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Eşref Rüya dizisi kısa sürede yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi oldu. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı popüler dizinin kadrosu da günden güne büyüyüp güçleniyor. İzleyenlerin pür dikkat izlediği Eşref Rüya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Popüler diziye biri Gönül Dağı'nın eski oyuncularından olan iki ünlü isim dahil oldu.

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Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen dizilerinden olan Eşref Rüya 19 Mart günü yayın hayatına başladı.

Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen dizilerinden olan Eşref Rüya 19 Mart günü yayın hayatına başladı.

Hem ilgi çeken hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Eşref Rüya henüz iki bölüm yayınlandı, ancak büyük ilgi gördü. 

Bu sezonun en yüksek bütçeli projeleri arasında yer alan dizi çarşamba akşamlarının da vazgeçilmez dizilerinden oldu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i uzun zaman sonra ekranlara getiren dizi son günlerde kadrosundaki değişikliklerle gündeme geliyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i uzun zaman sonra ekranlara getiren dizi son günlerde kadrosundaki değişikliklerle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş, bir haber paylaşmış ve Eşref Rüya'ya ailenin hanımağası dahil olduğunu açıklamıştı. Hanımağa karakterini canlandıran kişi de 'Kalp Atışı' ve 'Yeşil Vadinin Kızı' gibi dizilerden tanıdığımız Aslı Saçar olmuştu.

Eşref Rüya cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu sefer de kadroya Hüseyin Soysalan ve Neslihan Arslan dahil oldu.

Eşref Rüya cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu sefer de kadroya Hüseyin Soysalan ve Neslihan Arslan dahil oldu.

Son olarak Gönül Dağı'nda 'Taner'in babası 'İrfan' karakterine hayat veren Hüseyin Soysalan, ikinci bölümde intihar ederek diziden ayrılan İzzet'in babası 'Nusret' rolüyle izleyici karşısına çıkacak. 

Zerfani Aşireti'nde son sözü söyleyen kişi olan Nusret Ağa, biricik oğlunun ölümü üzerine sorumlulardan hesap sormak adına tüm aşireti toplayıp rotasını İstanbul'a çevirecek.

Neslihan Arslan ise İzzet’in kız kardeşi 'Nimet' karakteriyle diziye katılacak. Ölen abisinin intikamını almak için canını dişine takacak olan Nimet, kurnaz oyunları sayesinde Eşref ve Nisan’ı tahmin edemeyecekleri bir çıkmazın içine sürükleyecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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