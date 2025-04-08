Gönül Dağı'ndan Büyük Transfer: Eşref Rüya Dizisine İki Ünlü Oyuncu Dahil Oluyor!
Gönül Dağı'ndan Büyük Transfer: Eşref Rüya Dizisine İki Ünlü Oyuncu Dahil Oluyor!
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Eşref Rüya dizisi kısa sürede yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi oldu. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı popüler dizinin kadrosu da günden güne büyüyüp güçleniyor. İzleyenlerin pür dikkat izlediği Eşref Rüya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Popüler diziye biri Gönül Dağı'nın eski oyuncularından olan iki ünlü isim dahil oldu.
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Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen dizilerinden olan Eşref Rüya 19 Mart günü yayın hayatına başladı.
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i uzun zaman sonra ekranlara getiren dizi son günlerde kadrosundaki değişikliklerle gündeme geliyor.
Eşref Rüya cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu sefer de kadroya Hüseyin Soysalan ve Neslihan Arslan dahil oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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