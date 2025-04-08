Hem ilgi çeken hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Eşref Rüya henüz iki bölüm yayınlandı, ancak büyük ilgi gördü.

Bu sezonun en yüksek bütçeli projeleri arasında yer alan dizi çarşamba akşamlarının da vazgeçilmez dizilerinden oldu.