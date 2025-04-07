Esra Ezmeci "Evli Bir Adamla Birlikteyim" Diye İtirafta Bulunan Takipçisine Fena Öfkelendi!

Klinik psikolog, sunucu ve yazar kimliğiyle tanıdığımız Esra Ezmeci 'Tövbe yarabbim' diyerek yayınladığı mesajı atan kişi karşısında kendini tutamadı.

'Bu bir şaka değil mi demek istiyorum. Bir insanı daha ne kadar değersizleştirebilirsiniz. Sizi karısının yanında temizlik işleri yapmaya götürecek sonra da gece yanınıza mı gelecek? Bunun soru olarak sorulması beni gerçekten üzülüyor' ifadelerini kullandı.