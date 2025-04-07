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Esra Ezmeci "Evli Bir Adamla Birlikteyim" Diye İtirafta Bulunan Takipçisine Fena Öfkelendi!

Esra Ezmeci "Evli Bir Adamla Birlikteyim" Diye İtirafta Bulunan Takipçisine Fena Öfkelendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 18:11

Esra Ezmeci, Instagram sayfası üzerinden takipçilerinden gelen cinsellik itiraflarına tek tek cevap vermeye devam ediyor. Kendisine dert yananlara tavsiyeler veren Uzman Klinik Psikolog Ezmeci, 'Evli bir adamla birlikteyim...' diyen kadının sözlerine 'Bu ne utanmazlık?' diyerek çıkıştı.

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programıyla izleyici karşısına çıkan Uzman Psikolog Esra Ezmeci epey popüler hale geldi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programıyla izleyici karşısına çıkan Uzman Psikolog Esra Ezmeci epey popüler hale geldi.

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkarak sabah kuşağının sevilen isimleri arasına giren Ezmeci programında özellikle ilişkiler hakkında verdiği tavsiyelerle dikkat çekti.  

Ekranlarda oluğu kadar sosyal medyada da hayli aktif olan Esra Ezmeci, cinsellik ve kadın-erkek ilişkileri üzerine sorular sorup itiraflarda bulunanların da yardımına koşuyor.

Ezmeci, bu sefer de bir kadın takipçisinin "Evli bir adamla birlikteyim hizmetçi gibi seni eve alayım karım anlamaz diyor. Ayrılacak o" sözleri üzerine öfkelendi.

Ezmeci, bu sefer de bir kadın takipçisinin "Evli bir adamla birlikteyim hizmetçi gibi seni eve alayım karım anlamaz diyor. Ayrılacak o" sözleri üzerine öfkelendi.

Klinik psikolog, sunucu ve yazar kimliğiyle tanıdığımız Esra Ezmeci 'Tövbe yarabbim' diyerek yayınladığı mesajı atan kişi karşısında kendini tutamadı. 

'Bu bir şaka değil mi demek istiyorum. Bir insanı daha ne kadar değersizleştirebilirsiniz. Sizi karısının yanında temizlik işleri yapmaya götürecek sonra da gece yanınıza mı gelecek? Bunun soru olarak sorulması beni gerçekten üzülüyor' ifadelerini kullandı.

İşte Esra Ezmeci'nin o açıklaması 👇🏻

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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