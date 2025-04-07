Esra Ezmeci "Evli Bir Adamla Birlikteyim" Diye İtirafta Bulunan Takipçisine Fena Öfkelendi!
Esra Ezmeci "Evli Bir Adamla Birlikteyim" Diye İtirafta Bulunan Takipçisine Fena Öfkelendi!
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programıyla izleyici karşısına çıkan Uzman Psikolog Esra Ezmeci epey popüler hale geldi.
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Ezmeci, bu sefer de bir kadın takipçisinin "Evli bir adamla birlikteyim hizmetçi gibi seni eve alayım karım anlamaz diyor. Ayrılacak o" sözleri üzerine öfkelendi.
İşte Esra Ezmeci'nin o açıklaması 👇🏻
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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