Pek çok dizi Ramazan Bayramı nedeniyle yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Bayramın bitmesinden sonra bazı diziler yeni bölümle izleyici karşısına çıktı ancak bazıları tarihsiz şekilde fragman paylaşıp yayınlanmadı. İzleyiciler 'Diziler neden yayınlanmıyor?' diye sorgularken sebebin maddi olduğu ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın son dakika haberine göre, bu akşam yeni bölümüyle NOW'da yayınlanacak olan Kızıl Goncalar dizisi iptal edildi. Finale sayılı bölümü kalan Kızıl Goncalar'ın neden iptal edildiği araştırılmaya başlandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş