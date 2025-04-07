Diziler Tek Tek İptal Edilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümü de İptal Edildi!
Diziler Tek Tek İptal Edilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümü de İptal Edildi!
Pek çok dizi Ramazan Bayramı nedeniyle yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Bayramın bitmesinden sonra bazı diziler yeni bölümle izleyici karşısına çıktı ancak bazıları tarihsiz şekilde fragman paylaşıp yayınlanmadı. İzleyiciler 'Diziler neden yayınlanmıyor?' diye sorgularken sebebin maddi olduğu ortaya çıkmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın son dakika haberine göre, bu akşam yeni bölümüyle NOW'da yayınlanacak olan Kızıl Goncalar dizisi iptal edildi. Finale sayılı bölümü kalan Kızıl Goncalar'ın neden iptal edildiği araştırılmaya başlandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatılınca pek çok dizi yeni bölümlerini erteleme kararı almıştı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş bir son dakika gelişmesi duyurdu. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanmayacak.
Dizinin resmi X hesabından dan geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşımda bulundu.
Kızıl Goncalar'ın iptal edildiğini öğrenenlerden tepkiler de gecikmedi...
"ne diyebilirim ki beni sizler delirttiniz"
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"Ben de yoluma giderim "
"şurda kalmış son 3 bölüm bari onu ağız tadıyla izleyelim bi sarılma bisey görelim dedik onu da burnumuzdan getirdiniz"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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