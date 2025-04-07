onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziler Tek Tek İptal Edilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümü de İptal Edildi!

Diziler Tek Tek İptal Edilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümü de İptal Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 17:32

Pek çok dizi Ramazan Bayramı nedeniyle yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Bayramın bitmesinden sonra bazı diziler yeni bölümle izleyici karşısına çıktı ancak bazıları tarihsiz şekilde fragman paylaşıp yayınlanmadı. İzleyiciler 'Diziler neden yayınlanmıyor?' diye sorgularken sebebin maddi olduğu ortaya çıkmıştı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın son dakika haberine göre, bu akşam yeni bölümüyle NOW'da yayınlanacak olan Kızıl Goncalar dizisi iptal edildi. Finale sayılı bölümü kalan Kızıl Goncalar'ın neden iptal edildiği araştırılmaya başlandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatılınca pek çok dizi yeni bölümlerini erteleme kararı almıştı.

Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatılınca pek çok dizi yeni bölümlerini erteleme kararı almıştı.

Tatilin 3 günden 9 güne çıkmasıyla birlikte yayın dönemlerinde birer hafta ara veren diziler bu süreçte izleyici karşısına çıkmadı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi fenomen yapımlar gününde yayınlandı ancak yayın akışında yer almayan birçok dizinin fragmanı da herhangi bir tarih verilmeden paylaşıldı. 

Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha gibi diziler bu aralıkta izleyicisiyle buluşmayınca 'Diziler neden yayınlanmıyor?' sorusu gündeme oturdu. 

Birsen Altuntaş konuya dair bir açıklama yapmış ve dizilerin düşük reklam geliri yüzünden yayınlanmadığını açıklamıştı. Oldukça uzun sürelere sahip olan dizilerin bu yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerinin üstesinden gelebilecek kadar reklam almamaları farklı dizilerin de iptal edilmesine neden oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş bir son dakika gelişmesi duyurdu. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanmayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş bir son dakika gelişmesi duyurdu. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanmayacak.

18 Aralık 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar'ın 2. sezon sonunda final yapacağı açıklamıştı. 21 Nisan'da final yapacağı söylenen Kızıl Goncalar her pazartesi olduğu gibi bu akşam da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacaktı. 

Ancak Kızıl Goncalar da düşük reklam geliri nedeniyle iptal edildi.

Dizinin resmi X hesabından dan geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşımda bulundu.

Dizinin resmi X hesabından dan geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşımda bulundu.
twitter.com

'Kızıl Goncalar bu akşam yok mu?', 'Kızıl Goncalar neden yo?' sorularının trend olmasından sonra paylaşım yapan sayfada, Kızıl Goncalar'ın bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara geleceği ifade edildi.

Kızıl Goncalar'ın iptal edildiğini öğrenenlerden tepkiler de gecikmedi...

Kızıl Goncalar'ın iptal edildiğini öğrenenlerden tepkiler de gecikmedi...
twitter.com

"ne diyebilirim ki beni sizler delirttiniz"

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Ben de yoluma giderim "

"şurda kalmış son 3 bölüm bari onu ağız tadıyla izleyelim bi sarılma bisey görelim dedik onu da burnumuzdan getirdiniz"

twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın