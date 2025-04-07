onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılması Sonrası İlk Bölümü Yayınlanan Teşkilat'ın Reytingleri Yükseldi!

Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılması Sonrası İlk Bölümü Yayınlanan Teşkilat'ın Reytingleri Yükseldi!

Teşkilat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 11:09

Aybüke Pusat 2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykotuna destek veren isimlerden biri olmuştu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımından sonra Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılması ortalığı ayağa kaldırmıştı. Diziyi izleyenler 'şimdi ne olacak?' derken Pusat'ın görüntüsünün yer almadığı bir fragman yayınlanmıştı. 

Olayların ardından dün akşam ilk kez ekranlara gelen Teşkilat dizisinin reytingleri yükseldi. Pek çok kişinin meraktan izlediği dizinin reytingi 10'a yaklaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Nisan tüketim çağrısı için boykota destek veren Aybüke Pusat, TRT 1'in Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.

2 Nisan tüketim çağrısı için boykota destek veren Aybüke Pusat, TRT 1'in Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.

Adının dahi kullanılmadığı veTeşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”  ifadelerinin yer aldığı bir açıklamayla kadrodan çıkarılan ünlü oyuncu hakkında verilen bu karar adeta gündemi bir kez daha hareketlendirdi. 

Başak Gümülcinelioğlu, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Eray Ertüren'in de TRT yapımlarındın kadrolarından çıkarılmaları tepkileri daha da arttırdı.

Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun diziden nasıl çıkacağı da merak konusu olmuş ve gözler dizi cephesinde çevrilmişti.

Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun diziden nasıl çıkacağı da merak konusu olmuş ve gözler dizi cephesinde çevrilmişti.

Dizinin afişinden kaldırılan Aybüke Pusat hakkında bir detay daha göze çarptı. Sosyal medyada, pazar günü yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Pusat'ın kendisine yer verilmeyen fragmanda sadece sesinin kullanılması oldukça dikkat çekti.

Durum böyle olunca gözler 6 Nisan Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak Teşkilat'ın yeni bölümüne çevrildi.

Ve beklenen gün geldi çattı! Teşkilat dizisi tüm olayların ardından dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi!

Ve beklenen gün geldi çattı! Teşkilat dizisi tüm olayların ardından dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi!

Diğer rakipleri olan dizilerin yayınlanmadığı günde gözleri üzerine çeken Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu. İlk sıraya yerleşen dizinin reytingleri 10'a yaklaştı. Gündeme oturan dizi, AB ve ABC gruplarında 28. bölümden bu yana en yüksek reyting oranlarına ulaştı.

Sıralama ise şu şekilde oldu: 

1. Total'de 8,97

1. AB'de 9,32

1. ABC'de 9,72

Dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşımla da izleyicilere teşekkür edildi.

Dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşımla da izleyicilere teşekkür edildi.
twitter.com

Bu seferki izleyicilerden kimileri diziyi düzenli takip ederken kimileri de daha önce hiç Teşkilat'ı izlememiş ancak sırf gündemdeki olaylar sonrası meraktan ekran başına geçti.

Teşkilat'ın son bölümünden, Aybüke Pusat ve rol arkadaşının başına gelenler sonrası sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş'ın bir sahne...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
12
6
6
3
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın