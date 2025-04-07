Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılması Sonrası İlk Bölümü Yayınlanan Teşkilat'ın Reytingleri Yükseldi!

Adının dahi kullanılmadığı ve“Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadelerinin yer aldığı bir açıklamayla kadrodan çıkarılan ünlü oyuncu hakkında verilen bu karar adeta gündemi bir kez daha hareketlendirdi.

Başak Gümülcinelioğlu, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Eray Ertüren'in de TRT yapımlarındın kadrolarından çıkarılmaları tepkileri daha da arttırdı.