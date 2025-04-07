Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılması Sonrası İlk Bölümü Yayınlanan Teşkilat'ın Reytingleri Yükseldi!
Aybüke Pusat'ın Kadrodan Çıkarılması Sonrası İlk Bölümü Yayınlanan Teşkilat'ın Reytingleri Yükseldi!
Aybüke Pusat 2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykotuna destek veren isimlerden biri olmuştu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımından sonra Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılması ortalığı ayağa kaldırmıştı. Diziyi izleyenler 'şimdi ne olacak?' derken Pusat'ın görüntüsünün yer almadığı bir fragman yayınlanmıştı.
Olayların ardından dün akşam ilk kez ekranlara gelen Teşkilat dizisinin reytingleri yükseldi. Pek çok kişinin meraktan izlediği dizinin reytingi 10'a yaklaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Nisan tüketim çağrısı için boykota destek veren Aybüke Pusat, TRT 1'in Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun diziden nasıl çıkacağı da merak konusu olmuş ve gözler dizi cephesinde çevrilmişti.
Ve beklenen gün geldi çattı! Teşkilat dizisi tüm olayların ardından dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi!
Dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşımla da izleyicilere teşekkür edildi.
Teşkilat'ın son bölümünden, Aybüke Pusat ve rol arkadaşının başına gelenler sonrası sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş'ın bir sahne...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın