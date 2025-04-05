Sürahi Nine Olarak Hafızalarımıza Kazınan Yasemin Yalçın En Beğendiği Oyuncuyu Açıkladı!
Sürahi Nine Olarak Hafızalarımıza Kazınan Yasemin Yalçın En Beğendiği Oyuncuyu Açıkladı!
Bundan yıllar önce Yasemince ve İnce İnce Yasemince gibi yapımlarla gönlümüze taht kuran Yasemin Yalçın, 'Sürahi Nine' karakteriyle milyonları kendine hayran bırakmıştı. Usta oyuncu geçtiğimiz gün Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Neden yıllardır herhangi bir yapımda rol almadığını açıklayan Yasemin Yalçın, en beğendiği oyuncuyu da açıkladı.
Kaynak: Hürriyet
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Bu ülkenin en başarılı kadın komedyenlerinden bir tanesi olan Yasemin Yalçın kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başardı.
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Uzun zamandır herhangi bir yapımda rol almayan Yalçın son olarak 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin kadrosunda yer almıştı.
6 senedir televizyon izlemediğinin altını çizen Yasemin Yalçın, yeni yeni dizi ve televizyon izlemeye başladığını söyledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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