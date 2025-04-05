Herhangi bir dizi ya da skeç programıyla karşımıza çıkmayan ve pek çoğumuzun 'Keşke ekranlara geri dönse' dediğimiz Yasemin Yalçın, geçtiğimiz gün Hürriyet'in YouTube kanalında Hakan Gence'nin programına konuk oldu.

Artık tiyatroya ağırlık veren Yalçın neden uzun zamandır ekranlarda olmadığını da ''Kırmak, kırılmak, kırılmışımdır.. Ben kimseyi kırmadım ama kırılmış olabilirim. Çok da kafama takmıyorum bu kırılganlıkları uzun zaman oldu.

Bir iki yenilgim oldu ama ben bunları çok güzel karşılıyorum doğrusu. Yenilgi derken hani tiyatroda alkışsa, televizyonda reyting durumu var. Orada bir sorunumuz olmadan bizi ekarte ettiler.

Orada bir dönem kırılganlığım oldu. Ondan sonra bir dönem gerçekten küstüm. Ben tiyatroyu seven biriyim. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. Bu sene de teklifler geldi geçtiğimiz senelerde de geldi ama ben devamlılığı olan işleri seçmeye çalışıyorum. Gelen işler çok da devam etmedi. Tiyatro hiçbir zaman beni yanıltmadı.'' sözleriyle açıkladı.