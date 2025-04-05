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Sürahi Nine Olarak Hafızalarımıza Kazınan Yasemin Yalçın En Beğendiği Oyuncuyu Açıkladı!

Sürahi Nine Olarak Hafızalarımıza Kazınan Yasemin Yalçın En Beğendiği Oyuncuyu Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.04.2025 - 23:29

Bundan yıllar önce Yasemince ve İnce İnce Yasemince gibi yapımlarla gönlümüze taht kuran Yasemin Yalçın, 'Sürahi Nine' karakteriyle milyonları kendine hayran bırakmıştı. Usta oyuncu geçtiğimiz gün Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Neden yıllardır herhangi bir yapımda rol almadığını açıklayan Yasemin Yalçın, en beğendiği oyuncuyu da açıkladı. 

Kaynak: Hürriyet

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Bu ülkenin en başarılı kadın komedyenlerinden bir tanesi olan Yasemin Yalçın kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başardı.

Bu ülkenin en başarılı kadın komedyenlerinden bir tanesi olan Yasemin Yalçın kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başardı.

Yıllar önce birbirinden özgün ve ilgi çekici programlarla karşımıza çıkan usta oyuncu sadece Yasemince ve İnce İnce Yasemince programlarında; Hamsiye, Kakılmış, Başbayan - Dışbayan, Gülazer, Sürahi Hanım, Latife Hanım, Şuayip, Halte Ana, Kahvedeki Erkek Nuri karakterlerine hayat vererek kendine hayran bırakmıştı.

Uzun zamandır herhangi bir yapımda rol almayan Yalçın son olarak 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin kadrosunda yer almıştı.

Uzun zamandır herhangi bir yapımda rol almayan Yalçın son olarak 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin kadrosunda yer almıştı.

Herhangi bir dizi ya da skeç programıyla karşımıza çıkmayan ve pek çoğumuzun 'Keşke ekranlara geri dönse' dediğimiz Yasemin Yalçın, geçtiğimiz gün Hürriyet'in YouTube kanalında Hakan Gence'nin programına konuk oldu. 

Artık tiyatroya ağırlık veren Yalçın neden uzun zamandır ekranlarda olmadığını da ''Kırmak, kırılmak, kırılmışımdır.. Ben kimseyi kırmadım ama kırılmış olabilirim. Çok da kafama takmıyorum bu kırılganlıkları uzun zaman oldu.

Bir iki yenilgim oldu ama ben bunları çok güzel karşılıyorum doğrusu. Yenilgi derken hani tiyatroda alkışsa, televizyonda reyting durumu var. Orada bir sorunumuz olmadan bizi ekarte ettiler.

Orada bir dönem kırılganlığım oldu. Ondan sonra bir dönem gerçekten küstüm. Ben tiyatroyu seven biriyim. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. Bu sene de teklifler geldi geçtiğimiz senelerde de geldi ama ben devamlılığı olan işleri seçmeye çalışıyorum. Gelen işler çok da devam etmedi. Tiyatro hiçbir zaman beni yanıltmadı.'' sözleriyle açıkladı.

6 senedir televizyon izlemediğinin altını çizen Yasemin Yalçın, yeni yeni dizi ve televizyon izlemeye başladığını söyledi.

6 senedir televizyon izlemediğinin altını çizen Yasemin Yalçın, yeni yeni dizi ve televizyon izlemeye başladığını söyledi.

Konuşmasında en beğendiği oyunculardan da bahsederken favorisinin Demet Evgar olduğunu belirten usta oyuncu, 'Demet Evgar çok iyi bir oyuncu. Ben onun şunu yaptığından çok eminim. Mesela yazar oraya bir şeyler yazıyor ama, ona bir şeyler ekliyor. Bir şeyleri o kadar doğal hale çeviriyor ki, o cümleleri ezber gibi değil. Gerçekten iyi bir oyuncu. Yolu bahtı açık olsun.' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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