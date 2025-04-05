Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Işıl'ı Patakladığı Anlar ChatGPT 'Studio Ghibli' Tarzına Dönüştürüldü!
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Işıl'ı Patakladığı Anlar ChatGPT 'Studio Ghibli' Tarzına Dönüştürüldü!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümde adeta yer yerinden oynadı. Kocası Abdullah Bey'in kendisini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe ortalığı birbirine kattı. Oteldeki aile yemeği anında Apo ve Işıl'ın yasak aşkını ifşalayan Pembe bununla da kalmadı. Kocasına sağlam bir tokat yapıştırırken Işıl'ı da saçından sürükleyip yere fırlattı.
Kızılcık Şerbeti'nin X hesabından da izleyicileri fena getiren bu kavga sahnesinin ChatGPT Ghibli tarzına dönüştürülmüş bir karesi paylaşıldı. Kullanıcılardan da yorum yağdı.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümde ortalık bir karıştı pir karıştı.
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Eşi Abdullah Bey'in kendisini Alev'den sonra bir de Işıl'la aldatmasının şokunu yaşayan Pembe bu sefer kimseye acımadı.
Kızılcık Şerbeti'nin X hesabından da izleyenlerin hem ağzını açık bırakan hem de fena gaza getiren bu sahne ChatGPT kullanılarak Ghibli tarzına dönüştürüldü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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