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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Işıl'ı Patakladığı Anlar ChatGPT 'Studio Ghibli' Tarzına Dönüştürüldü!

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Işıl'ı Patakladığı Anlar ChatGPT 'Studio Ghibli' Tarzına Dönüştürüldü!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.04.2025 - 18:55

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümde adeta yer yerinden oynadı. Kocası Abdullah Bey'in kendisini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe ortalığı birbirine kattı. Oteldeki aile yemeği anında Apo ve Işıl'ın yasak aşkını ifşalayan Pembe bununla da kalmadı. Kocasına sağlam bir tokat yapıştırırken Işıl'ı da saçından sürükleyip yere fırlattı. 

Kızılcık Şerbeti'nin X hesabından da izleyicileri fena getiren bu kavga sahnesinin ChatGPT Ghibli tarzına dönüştürülmüş bir karesi paylaşıldı. Kullanıcılardan da yorum yağdı.

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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümde ortalık bir karıştı pir karıştı.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümde ortalık bir karıştı pir karıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin 95. bölümünde, Kıvılcım'ın yaşadığı sağlık sorunu, bebeğe herhangi bir zarar vermeden atlatılır. Bu durum, başta Kıvılcım ve Ömer olmak üzere tüm aileyi sevince boğar. Doğa ve Fatih'in kalıcı olarak evlerine dönüşü, Pembe ve Nilay'ın elini güçlendirir. İkili, her fırsatta Doğa'ya baskı uygulamayı planlar. Öte yandan, tatil parasını geri almak için adımlar atan Doğa, bu süreçte başını yeniden belaya sokar. Nursema ve Firaz, Asude'nin yanında yaşamlarını sürdürürler. Firaz, eşine olan sevgisini her fırsatta gösterir ve ona güzel sürprizler yapar. Oteldeki hareketlilikten tedirgin olan Abdullah, Işıl ile birlikte yaşayabilecekleri bir ev kiralar. Işıl bu durumdan oldukça memnun olur. Nilay, Abdullah'ın sırrını bir süre saklar ancak sonunda dayanamaz ve Pembe'ye açıklar. Pembe, bu haber karşısında yıkılır ve hızla intikam almak için bir plan yapmaya başlar.

Eşi Abdullah Bey'in kendisini Alev'den sonra bir de Işıl'la aldatmasının şokunu yaşayan Pembe bu sefer kimseye acımadı.

Eşi Abdullah Bey'in kendisini Alev'den sonra bir de Işıl'la aldatmasının şokunu yaşayan Pembe bu sefer kimseye acımadı.

Apo'yla Işıl'ın beraber olduğu otelde bir aile yemeği düzenleyen Pembe herkesin ortasında Işıl'ın Apo'yla bu otelde 'düşüp kalktığını' ifşaladı. Ardından Işıl'ı saçından tutup yere fırlattı. Buna ses eden Apo'ya da bir Osmanlı tokadı yapıştırdı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin X hesabından da izleyenlerin hem ağzını açık bırakan hem de fena gaza getiren bu sahne ChatGPT kullanılarak Ghibli tarzına dönüştürüldü.

Kızılcık Şerbeti'nin X hesabından da izleyenlerin hem ağzını açık bırakan hem de fena gaza getiren bu sahne ChatGPT kullanılarak Ghibli tarzına dönüştürüldü.

Bu sahnenin, viral olan ChatGPT Ghibli resim şekline dönüştürüldüğünü gören sosyal medya kullanıcılarından da arka arkaya yorumlar geldi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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