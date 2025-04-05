Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümde adeta yer yerinden oynadı. Kocası Abdullah Bey'in kendisini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe ortalığı birbirine kattı. Oteldeki aile yemeği anında Apo ve Işıl'ın yasak aşkını ifşalayan Pembe bununla da kalmadı. Kocasına sağlam bir tokat yapıştırırken Işıl'ı da saçından sürükleyip yere fırlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin X hesabından da izleyicileri fena getiren bu kavga sahnesinin ChatGPT Ghibli tarzına dönüştürülmüş bir karesi paylaşıldı. Kullanıcılardan da yorum yağdı.