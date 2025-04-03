Boykot Çağrısı Yüzünden Kadrodan Çıkarılmıştı: Teşkilat'ın Yeni Fragmanında Aybüke Pusat'a Yer Verilmedi!
Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın işinden olması geniş çapta büyük yankı uyandırdı. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Neslihan / Tuna' karakterine hayat veren Pusat kadrodan çıkarıldı. Ünlü oyuncu hakkında verilen bu karar tepkilerin odağı olurken bir yandan da başrolü olduğu diziden nasıl çıkacacağı merak konusu oldu.
TRT, X hesabından pazar günü yeni bölümü yayınlanacak Teşkilat dizisinin fragmanını yayınladı. Dizinin afişinden çıkarılan Aybüke Pusat'a yer verilmeyen fragmanda sadece sesi kullanıldı.
Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pusat dizide eksik kalan sahnelerini de tamamlayacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de başlattığı boykot çağrısı sonrası paylaşımlarda bulunan isimlerden biri de Aybüke Pusat oldu.
Teşkilat dizisinin başrollerinden biri olan ve 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu konusunda epey hızlı davranıldı.
Öte yandan Aybüke Pusat'ın dizi senaryosundan nasıl bir hikaye ile çıkarılacağı ve yerine kimin geleceği konusu da merak edildi.
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