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Boykot Çağrısı Yüzünden Kadrodan Çıkarılmıştı: Teşkilat'ın Yeni Fragmanında Aybüke Pusat'a Yer Verilmedi!

Boykot Çağrısı Yüzünden Kadrodan Çıkarılmıştı: Teşkilat'ın Yeni Fragmanında Aybüke Pusat'a Yer Verilmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.04.2025 - 23:15

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın işinden olması geniş çapta büyük yankı uyandırdı. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Neslihan / Tuna' karakterine hayat veren Pusat kadrodan çıkarıldı. Ünlü oyuncu hakkında verilen bu karar tepkilerin odağı olurken bir yandan da başrolü olduğu diziden nasıl çıkacacağı merak konusu oldu. 

TRT, X hesabından pazar günü yeni bölümü yayınlanacak Teşkilat dizisinin fragmanını yayınladı. Dizinin afişinden çıkarılan Aybüke Pusat'a yer verilmeyen fragmanda sadece sesi kullanıldı. 

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pusat dizide eksik kalan sahnelerini de tamamlayacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de başlattığı boykot çağrısı sonrası paylaşımlarda bulunan isimlerden biri de Aybüke Pusat oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de başlattığı boykot çağrısı sonrası paylaşımlarda bulunan isimlerden biri de Aybüke Pusat oldu.

Sosyal medyada büyük destek bulan boykot çağrılarının ardından başlayan '2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz' eylemi büyük ses getirdi. Boykot paylaşımında bulunan ünlü isimler arasında yer alan Aybüke Pusat, rol aldığı TRT 1 dizisinden çıkarıldı.

Adı bile kullanılamadan yapılan açıklama sonrası kadro dışı kaldığı duyurulan Pusat'a yönelik destekler yağarken, rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın sessizliği göze çarptı.

Detaylar:

Teşkilat dizisinin başrollerinden biri olan ve 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu konusunda epey hızlı davranıldı.

Teşkilat dizisinin başrollerinden biri olan ve 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu konusunda epey hızlı davranıldı.

İlk olarak dizinin afişinden silinen Pusat hakkında yeni bir olay daha yaşandı. Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. 

Aybüke Pusat'a hiçbir şekilde yer verilmeyen fragmanda sadece ünlü oyuncunun sesinin olması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte Teşkilat dizisinin Aybüke Pusat'sız fragmanı...

Öte yandan Aybüke Pusat'ın dizi senaryosundan nasıl bir hikaye ile çıkarılacağı ve yerine kimin geleceği konusu da merak edildi.

Öte yandan Aybüke Pusat'ın dizi senaryosundan nasıl bir hikaye ile çıkarılacağı ve yerine kimin geleceği konusu da merak edildi.

Birsen Altuntaş'un haberine göre, TRT yönetimi kararıyla işine son verilen Pusat hakkındaki açıklamada “Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir” ifadesi yer almıştı. Dizi cephesinde yeni bir son dakika gelişmesi olmazsa, Pusat'ın henüz yayınlanmayan sahnelerinin de diziden atılmayacağı ifade edildi.

Tims&B’nin ofisine çağrılan ünlü oyuncunun 2 stok bölümde kalan eksik sahnelerinin tamamlayacağı ifade edildi. Yapım şirketinin, hikayesi henüz nasıl biteceği netleştirilmeyen Aybüke Pusat'ın yerine yeni bir oyuncu arayışında olmadığı söylendi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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