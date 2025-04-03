Birsen Altuntaş'un haberine göre, TRT yönetimi kararıyla işine son verilen Pusat hakkındaki açıklamada “Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir” ifadesi yer almıştı. Dizi cephesinde yeni bir son dakika gelişmesi olmazsa, Pusat'ın henüz yayınlanmayan sahnelerinin de diziden atılmayacağı ifade edildi.

Tims&B’nin ofisine çağrılan ünlü oyuncunun 2 stok bölümde kalan eksik sahnelerinin tamamlayacağı ifade edildi. Yapım şirketinin, hikayesi henüz nasıl biteceği netleştirilmeyen Aybüke Pusat'ın yerine yeni bir oyuncu arayışında olmadığı söylendi.