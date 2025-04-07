Maraşlı Dizisindeki Efsane Klasik Araba Satışa Çıkarıldı: Yoğun İlgi Yüzünden Fiyatı Arttı!
Maraşlı Dizisindeki Efsane Klasik Araba Satışa Çıkarıldı: Yoğun İlgi Yüzünden Fiyatı Arttı!
Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde başroldeki Burak Deniz'in kullandığı araba epey ilgi görmüştü. Yeşil rengiyle büyük beğeni toplayan klasik araba bu sefer satışa çıkarıldı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Ünlü oyuncuların dizide kullandığı arabaya olan ilgi fiyatın da artmasına neden oldu. Gelin Maraşlı'nın arabası ne kadara satılıyormuş beraber görelim...
Kaynak: Sabah
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2021 yılında yayınlanan Maraşlı dizisi yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen yapımlardan biri olmuştu.
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Pek çok detayla ön plana çıkan dizide dikkatleri üzerine çeken bir diğer konuysa Maraşlı karakterine hayat veren Burak Deniz'in kullandığı araba olmuştu.
900 bin liradan satışa çıkarılan arabaya ilgi yoğun oldu. İddiaya göre talebin yoğunluğunu gören araç sahibi fiyatı yükseltti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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