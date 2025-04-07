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Maraşlı Dizisindeki Efsane Klasik Araba Satışa Çıkarıldı: Yoğun İlgi Yüzünden Fiyatı Arttı!

Maraşlı Dizisindeki Efsane Klasik Araba Satışa Çıkarıldı: Yoğun İlgi Yüzünden Fiyatı Arttı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 10:14

Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde başroldeki Burak Deniz'in kullandığı araba epey ilgi görmüştü. Yeşil rengiyle büyük beğeni toplayan klasik araba bu sefer satışa çıkarıldı.  Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Ünlü oyuncuların dizide kullandığı arabaya olan ilgi fiyatın da artmasına neden oldu. Gelin Maraşlı'nın arabası ne kadara satılıyormuş beraber görelim...

Kaynak: Sabah

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2021 yılında yayınlanan Maraşlı dizisi yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen yapımlardan biri olmuştu.

2021 yılında yayınlanan Maraşlı dizisi yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen yapımlardan biri olmuştu.

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram dolu dizi izleyenlerin beğenisini toplamayı başarmıştı. Salı günlerinin vazgeçilmezleri arasına giren Maraşlı 13 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 26. bölümüyle final yapmıştı. 

Hem konusu hem de oyun kadrosuyla adından söz ettiren dizinin hikayesini bilmeyenler için buraya ufak bir de özet bırakalım: 

Eski bir Özel Kuvvetler askeri olan Maraşlı, hayatını sahaf dükkanı işleterek sürdürme arzusundadır. Kendine has adalet anlayışıyla, korkusuz ve cesur bir şekilde yaşayan Maraşlı'nın hayatı, kızı Zeliş'in vurulduğu olayla kökten değişir. Kızının yaşam mücadelesi verdiği bu süreçte, tek hedefi onu yeniden hayata bağlamaktır. Zeliş'e yaşatılan bu derin acıyı hiçbir zaman unutamayan Maraşlı'nın hayatı, bir gün dükkanına giren güzeller güzeli Mahur Türel ile yeniden şekillenir. Mahur, istemeden dahil olduğu bir olayın içine sürüklenir ve Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. İşte bu olay, onların kaderlerini birbirine sıkı sıkıya bağlar.

Pek çok detayla ön plana çıkan dizide dikkatleri üzerine çeken bir diğer konuysa Maraşlı karakterine hayat veren Burak Deniz'in kullandığı araba olmuştu.

Pek çok detayla ön plana çıkan dizide dikkatleri üzerine çeken bir diğer konuysa Maraşlı karakterine hayat veren Burak Deniz'in kullandığı araba olmuştu.

Deniz'in kullandığı yeşil renkli araba o dönemler sosyal medyada bile adından söz ettirmişti hatırlarsanız. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; klasik aracın sahibi, dizide ikonikleşen arabasını satışa çıkardı.

900 bin liradan satışa çıkarılan arabaya ilgi yoğun oldu. İddiaya göre talebin yoğunluğunu gören araç sahibi fiyatı yükseltti.

900 bin liradan satışa çıkarılan arabaya ilgi yoğun oldu. İddiaya göre talebin yoğunluğunu gören araç sahibi fiyatı yükseltti.

Peki siz fiyatı kısa sürede 950 bin TL'ye yükseltilen klasik arabayı almak ister miydiniz?  Yorumlarda buluşalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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