Maraşlı Dizisindeki Efsane Klasik Araba Satışa Çıkarıldı: Yoğun İlgi Yüzünden Fiyatı Arttı!

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram dolu dizi izleyenlerin beğenisini toplamayı başarmıştı. Salı günlerinin vazgeçilmezleri arasına giren Maraşlı 13 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 26. bölümüyle final yapmıştı.

Hem konusu hem de oyun kadrosuyla adından söz ettiren dizinin hikayesini bilmeyenler için buraya ufak bir de özet bırakalım:

Eski bir Özel Kuvvetler askeri olan Maraşlı, hayatını sahaf dükkanı işleterek sürdürme arzusundadır. Kendine has adalet anlayışıyla, korkusuz ve cesur bir şekilde yaşayan Maraşlı'nın hayatı, kızı Zeliş'in vurulduğu olayla kökten değişir. Kızının yaşam mücadelesi verdiği bu süreçte, tek hedefi onu yeniden hayata bağlamaktır. Zeliş'e yaşatılan bu derin acıyı hiçbir zaman unutamayan Maraşlı'nın hayatı, bir gün dükkanına giren güzeller güzeli Mahur Türel ile yeniden şekillenir. Mahur, istemeden dahil olduğu bir olayın içine sürüklenir ve Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. İşte bu olay, onların kaderlerini birbirine sıkı sıkıya bağlar.