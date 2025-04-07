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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılışı Olay Olan Müjde Uzman Popüler Dizinin Kadrosuna Katıldı!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılışı Olay Olan Müjde Uzman Popüler Dizinin Kadrosuna Katıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 16:52

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Alev' karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman diziden epey olaylı şekilde ayrılmıştı. Bir dönem geri döneceği iddia edilen oyuncudan gündemdeki haberlere sert çıkış gelmişti. 

Epeydir yapımların peşinde olduğu bilinen Müjde Uzman cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjde Uzman ekranların yeni popüler dizisine katıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ekranların fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuyla sıkça gündem olurken, Müjde Uzman'ın ayrılığı büyük ses getirmişti.

Ekranların fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuyla sıkça gündem olurken, Müjde Uzman'ın ayrılığı büyük ses getirmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda sezonun başında dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Henüz diziden çıkmadan önce yorgun hissettiğine dair bir açıklama yapan Uzman bu açıklamadan bir süre sonra diziye veda etmişti. Kendisi çıktı mı çıkarıldı mı hala bilinmiyor. Konuya dair iddialar devam ediyor.

Müjde Uzman'ın 'Alev' olarak diziye geri döneceği iddiası ortaya çıkmış ve gündeme damga vurmuştu.

Müjde Uzman'ın 'Alev' olarak diziye geri döneceği iddiası ortaya çıkmış ve gündeme damga vurmuştu.

Uzman, X hesabından 'Müjde Uzman’ın dizisinin final olması üzerine oynadığı karakteri diriltme kararı almışlar. İyi uğurlu olsun' diyen kullanıcıya fena patlamıştı. 

Fena gerilen Müjde Uzman paylaşımında ”Hangi bilgiyi ya?? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum, dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yaşan yanlış daima bir şeyler yayıyorsunuz bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var hayalinizde mı görüyorsunuz başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu hususlarla mı uğraşacağım ben, kâfi gerçekten çok sıkıldım benim hayatımla ilgili ki asla gram bilginiz olamaz atıp tutmayın bu da son ikazımdır.” diyerek fena gerilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcıların peşinde koştuğu bilinen Müjde Uzman cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcıların peşinde koştuğu bilinen Müjde Uzman cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Buna göre ünlü oyuncu başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya‘nın yer aldığı yeni dizi Kral Kaybederse kadrosuna dahil oldu. 

Kral Kaybederse dizisinde 'Cansu' karakterine hayat verecek olan Müjde Uzman'ın da 'Kenan' yani Halit Ergenç için geleceği detayı öğrenildi.

Hatta hatırlayanlarınız olacaktır, Müjde Uzman Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Armin Hatun' rolüne hayat vermiş ve Halit Ergenç'le birlikte aynı yapımda rol almıştı. Kral Kaybederse, ikilinin birlikte rol aldığı ikinci dizi olacak!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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