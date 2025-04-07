Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılışı Olay Olan Müjde Uzman Popüler Dizinin Kadrosuna Katıldı!
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılışı Olay Olan Müjde Uzman Popüler Dizinin Kadrosuna Katıldı!
Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Alev' karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman diziden epey olaylı şekilde ayrılmıştı. Bir dönem geri döneceği iddia edilen oyuncudan gündemdeki haberlere sert çıkış gelmişti.
Epeydir yapımların peşinde olduğu bilinen Müjde Uzman cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjde Uzman ekranların yeni popüler dizisine katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuyla sıkça gündem olurken, Müjde Uzman'ın ayrılığı büyük ses getirmişti.
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Müjde Uzman'ın 'Alev' olarak diziye geri döneceği iddiası ortaya çıkmış ve gündeme damga vurmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcıların peşinde koştuğu bilinen Müjde Uzman cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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