Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılışı Olay Olan Müjde Uzman Popüler Dizinin Kadrosuna Katıldı!

Uzman, X hesabından 'Müjde Uzman’ın dizisinin final olması üzerine oynadığı karakteri diriltme kararı almışlar. İyi uğurlu olsun' diyen kullanıcıya fena patlamıştı.

Fena gerilen Müjde Uzman paylaşımında ”Hangi bilgiyi ya?? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum, dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yaşan yanlış daima bir şeyler yayıyorsunuz bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var hayalinizde mı görüyorsunuz başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu hususlarla mı uğraşacağım ben, kâfi gerçekten çok sıkıldım benim hayatımla ilgili ki asla gram bilginiz olamaz atıp tutmayın bu da son ikazımdır.” diyerek fena gerilmişti.