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Sürpriz Kararla Yeni Programa Başlamıştı: Müge Anlı 'Güven Bana' Hakkında İlk Kez Konuştu!

Sürpriz Kararla Yeni Programa Başlamıştı: Müge Anlı 'Güven Bana' Hakkında İlk Kez Konuştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 14:18

Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı gündeme sürpriz bir gelişmeyle damga vurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ile büyük beğeni toplayan ünlü gazeteci bir dönem sunduğu yarışma programıyla yeniden ekranlarda olacak. 

Konuya dair ilk kez bu sabah canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı 'Güven Bana' yarışma programıyla ilgili konuştu. Bir yandan da heyecanını aktaran Anlı 'Kendim yapıyorum diye söylemiyorum ama en beğendiğim yarışma programı' dedi.

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Cinayetleri çözen, kayıpları bulan Müge Anlı bu sefer bambaşka bir programla ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor.

Cinayetleri çözen, kayıpları bulan Müge Anlı bu sefer bambaşka bir programla ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor.

Hafta içi her sabah izleyenleri ekranlara kilitleyen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tüm gözleri üzerine çeken başarılı gazeteci Müge Anlı, bu kez yepyeni bir format olan yarışma programıyla karşımıza çıkacak. 

Daha önceki yıllarda sunduğu yarışma programı olan 'Güven Bana' ile yeniden kamera karşısına geçecek. 

Heyecanla beklenen yarışma programı için bu sabah canlı yayında ilk kez açıklama yapan Müge Anlı tüm heyecanını hem stüdyodaki hem ekran başındaki izleyicileriyle paylaştı.

"Güven Bana'a da en önemli şey şu; evet, güvenmek hayatta önemli ama ne zaman?"

"Güven Bana'a da en önemli şey şu; evet, güvenmek hayatta önemli ama ne zaman?"

'Yakında 'Güven Bana' başlıyor. Benim gerçekten en beğendiğim yarışma programı. Kendim yapıyorum diye söylemiyorum ama hem bilgi yarışması olup hem gerçekten bu kadar heyecan yaşadığım çok az yarışma var. Ben zaten yarışma programlarını çok severim. Bana kalsa bütün yarışma programlarına katılacağım bu arada. Bayılıyorum, hep izlerim yarışma programlarını' diyerek söze giren Müge Anlı 'Katılmak isteyen herkesi beklerim. Bilgi yarışması dediğiniz şey, aslında çok bilgili insanların kazandığı bir şey olmayabilir her zaman. Bazı insanlar süper. Oysa bilgi yarışması şans işi' dedi. 

'Güven Bana'a da en önemli şey şu; evet, güvenmek hayatta önemli ama ne zaman?' diyen ünlü gazeteci 'Ben çok heyecanlıyım, çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bütün izleyicilerimi de bekliyorum hem izlemeye hem katılmaya. Gelin eğlenelim, bana eğlenerek para kazanmak isteyen yarışmacılar lazım. Bir de güzel anı kalıyor. Yerim dar yoksa bütün yarışma programlarına katılırdım' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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