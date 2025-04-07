Sürpriz Kararla Yeni Programa Başlamıştı: Müge Anlı 'Güven Bana' Hakkında İlk Kez Konuştu!

Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı gündeme sürpriz bir gelişmeyle damga vurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ile büyük beğeni toplayan ünlü gazeteci bir dönem sunduğu yarışma programıyla yeniden ekranlarda olacak.

Konuya dair ilk kez bu sabah canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı 'Güven Bana' yarışma programıyla ilgili konuştu. Bir yandan da heyecanını aktaran Anlı 'Kendim yapıyorum diye söylemiyorum ama en beğendiğim yarışma programı' dedi.