Sürpriz Kararla Yeni Programa Başlamıştı: Müge Anlı 'Güven Bana' Hakkında İlk Kez Konuştu!
Sürpriz Kararla Yeni Programa Başlamıştı: Müge Anlı 'Güven Bana' Hakkında İlk Kez Konuştu!
Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı gündeme sürpriz bir gelişmeyle damga vurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ile büyük beğeni toplayan ünlü gazeteci bir dönem sunduğu yarışma programıyla yeniden ekranlarda olacak.
Konuya dair ilk kez bu sabah canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı 'Güven Bana' yarışma programıyla ilgili konuştu. Bir yandan da heyecanını aktaran Anlı 'Kendim yapıyorum diye söylemiyorum ama en beğendiğim yarışma programı' dedi.
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Cinayetleri çözen, kayıpları bulan Müge Anlı bu sefer bambaşka bir programla ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor.
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"Güven Bana'a da en önemli şey şu; evet, güvenmek hayatta önemli ama ne zaman?"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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