İşte Benim Stilim Yarışmasında Beklenen Kaoslar Geldi: Nur Bilen Yavuzer ve Ülküm Fena Gerildi!

Bir dönemin efsane moda programlarından bir tanesi olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara döndü. Uzun zaman sonra yeniden izleyici karşısına çıkan popüler yarışma her bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Bugün ikinci haftaya başlangıç yapan İşte Benim Stilim'de alışık olduğumuz kaos ortamı da kendini göstermeye başladı. Jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer ve yarışmacılardan Ülküm fena gerildi. Dikkat çeken tartışma videoları yayılınca Ülküm'ün ünlü Survivor yarışmacısıyla yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.