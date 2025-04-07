İşte Benim Stilim Yarışmasında Beklenen Kaoslar Geldi: Nur Bilen Yavuzer ve Ülküm Fena Gerildi!
İşte Benim Stilim Yarışmasında Beklenen Kaoslar Geldi: Nur Bilen Yavuzer ve Ülküm Fena Gerildi!
Bir dönemin efsane moda programlarından bir tanesi olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara döndü. Uzun zaman sonra yeniden izleyici karşısına çıkan popüler yarışma her bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.
Bugün ikinci haftaya başlangıç yapan İşte Benim Stilim'de alışık olduğumuz kaos ortamı da kendini göstermeye başladı. Jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer ve yarışmacılardan Ülküm fena gerildi. Dikkat çeken tartışma videoları yayılınca Ülküm'ün ünlü Survivor yarışmacısıyla yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.
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Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim en son 2017 yılında ekranlara gelmişti.
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Fenomen moda programında bugün ikinci hafta başladı. Henüz fragmanıyla bile dikkatleri üzerine çeken yarışmada ortam gerilmeye başladı.
Kombini nedeniyle jüri üyesi Nur Bilen, Ülküm'e "Gerçekten yordu bizi gelir gelmez. Önce susmayı öğreneceksin" dedi.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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