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İşte Benim Stilim Yarışmasında Beklenen Kaoslar Geldi: Nur Bilen Yavuzer ve Ülküm Fena Gerildi!

İşte Benim Stilim Yarışmasında Beklenen Kaoslar Geldi: Nur Bilen Yavuzer ve Ülküm Fena Gerildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 16:16

Bir dönemin efsane moda programlarından bir tanesi olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara döndü. Uzun zaman sonra yeniden izleyici karşısına çıkan popüler yarışma her bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. 

Bugün ikinci haftaya başlangıç yapan İşte Benim Stilim'de alışık olduğumuz kaos ortamı da kendini göstermeye başladı. Jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer ve yarışmacılardan Ülküm fena gerildi. Dikkat çeken tartışma videoları yayılınca Ülküm'ün ünlü Survivor yarışmacısıyla yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

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Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim en son 2017 yılında ekranlara gelmişti.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim en son 2017 yılında ekranlara gelmişti.

Bir dönem Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini üstlendiği ikonik moda programı geniş bir kesim tarafından çok sevilmişti. Kombinlerin yarıştığı programda kaos da eksik olmamıştı. 

Yıllar sonra yeniden Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan İşte Benim Stilim yine tüm gözleri üzerine çekti. Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği programda jüri üyeleri de Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oldu.

Fenomen moda programında bugün ikinci hafta başladı. Henüz fragmanıyla bile dikkatleri üzerine çeken yarışmada ortam gerilmeye başladı.

Fenomen moda programında bugün ikinci hafta başladı. Henüz fragmanıyla bile dikkatleri üzerine çeken yarışmada ortam gerilmeye başladı.

İlk yayınlandığı dönemde ortalığı kasıp kavuran ve tartışmalarıyla bile epe konuşulan İşte Benim Stilim'de yavaş yavaş benzer gerginlikler yaşanmaya başladı. 

Programın yeni jürilerinden biri olan Nur Bilen Yavuzer, yarışmanın öne çıkan yarışmacılarından Ülküm ile gerginlik yaşadı. İkili birbirlerine sert çekilde çıkıştı.

Kombini nedeniyle jüri üyesi Nur Bilen, Ülküm'e "Gerçekten yordu bizi gelir gelmez. Önce susmayı öğreneceksin" dedi.

Kombini nedeniyle jüri üyesi Nur Bilen, Ülküm'e "Gerçekten yordu bizi gelir gelmez. Önce susmayı öğreneceksin" dedi.

Ülküm ise bu sözlerin üzerine sessiz kalmayıp Nur Bilem'e karşı tepkilerini gösterdi. 

Tartışma görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasından sonra yorumlar da peş peşe geldi. Kullanıcılardan birinin fark ettiği bir detayla yeni bir bilgi öğrenildi. Buna göre İşte Benim Stilim yarışmacısı Ülküm'ün Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Aycan Yanaç'ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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