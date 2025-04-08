Kızıl Goncalar'ın Yayınlanmadığı Gün Aşiret Dizisi Uzak Şehir Yeni Bir Reyting Rekoruna İmza Attı!
Kızıl Goncalar'ın Yayınlanmadığı Gün Aşiret Dizisi Uzak Şehir Yeni Bir Reyting Rekoruna İmza Attı!
9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca yayınlanmayan diziler cephesinde bomba gibi bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi gibi birçok dizi maddi sıkıntılar yüzünden iptal edilmişti. Dün akşam gelen yeni bir bilgiye göre Kızıl Goncalar da düşük reklam geliri nedeniyle dolayı yayınlanmadı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir ise haliyle rakipsiz ekranlara geldi. Yeni aşiret dizisi Uzak Şehir, Kızıl Goncalar'ın yayınlanmadığı günde yeni bir reyting rekoruna imza attı.
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NOW TV ekranlarının popüler dizisi Kızıl Goncalar adım adım finale doğru gidiyor.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan, aşiret dizisi özlemini gideren Uzak Şehir ise dün akşam en büyük rakibi olmadan ekranlara geldi.
Peki Uzak Şehir'in son bölümünde neler oldu?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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