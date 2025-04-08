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Kızıl Goncalar'ın Yayınlanmadığı Gün Aşiret Dizisi Uzak Şehir Yeni Bir Reyting Rekoruna İmza Attı!

Kızıl Goncalar'ın Yayınlanmadığı Gün Aşiret Dizisi Uzak Şehir Yeni Bir Reyting Rekoruna İmza Attı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.04.2025 - 10:47

9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca yayınlanmayan diziler cephesinde bomba gibi bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi gibi birçok dizi maddi sıkıntılar yüzünden iptal edilmişti. Dün akşam gelen yeni bir bilgiye göre Kızıl Goncalar da  düşük reklam geliri nedeniyle dolayı yayınlanmadı. 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir ise haliyle rakipsiz ekranlara geldi. Yeni aşiret dizisi Uzak Şehir, Kızıl Goncalar'ın yayınlanmadığı günde yeni bir reyting rekoruna imza attı.

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NOW TV ekranlarının popüler dizisi Kızıl Goncalar adım adım finale doğru gidiyor.

NOW TV ekranlarının popüler dizisi Kızıl Goncalar adım adım finale doğru gidiyor.

18 Aralık 2023'te ekranlarımıza gelmeye başlayan Kızıl Goncalar'ın bu dönemin başında 2. sezon sonunda final yapacağı bilgisi açıklamıştı.

21 Nisan günü final yapıp son kez izleyici karşısına çıkacak olan sevilen dizi pazartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden oldu. Dün yeni bölümü yayınlanması beklenen dizi cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. 

Kızıl Goncalar, birçok dizi gibi düşük reklam gelirleri yüzünden iptal edildi ve yeni bölümü yayınlanmadı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kanal D ekranlarında yayınlanan, aşiret dizisi özlemini gideren Uzak Şehir ise dün akşam en büyük rakibi olmadan ekranlara geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan, aşiret dizisi özlemini gideren Uzak Şehir ise dün akşam en büyük rakibi olmadan ekranlara geldi.

Dün akşam 20. bölümüyle ekrana gelen Uzak Şehir yeni bölümüyle Total ve ABC1 kategorilerinde yeni bir rekor kırdı.

Tüm kategorilerde liderliğe oturan Uzak Şehir'in reyting sıralaması ise şu şekilde oldu: 

Total: 17.37 (1)

AB: 12.38 (1)

ABC1: 17.12 (1)

Peki Uzak Şehir'in son bölümünde neler oldu?

Peki Uzak Şehir'in son bölümünde neler oldu?

Alya, annesinin bu topraklarda bulunuşunun nedeninin Cihan'ın gücüyle ilintili olduğunu varsayarken, Fikriye'nin sakladığı daha derin gerçeklerle karşı karşıyadır. Alya'nın değişken ruh hali, Cihan'ın merakını uyandırırken, Alya yaşadığı acıları yalnızca Cihan'a ifade eder. Cihan, Alya'nın yarasını sarabileceğini düşünerek Fikriye'ye bir gidiş bileti sunar. Ancak Fikriye, burada bulunuşunun nedenini Cihan'a açıklarken, bu topraklardan kolayca ayrılamayacağının da belirgin işaretlerini verir. 

Öte yandan, Nare, ulaşılmaz aşkı uğruna annesi Sadakat'le yüzleşmeyi göze alırken, bu sefer Şahin onu yalnız bırakmaz. Aynı umutsuz durumun içinde bulunan Kaya'ya gizlice destek olan Şahin, Zerrin için son bir iyilik yapmanın bilincine varır.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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