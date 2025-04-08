Kızıl Goncalar'ın Yayınlanmadığı Gün Aşiret Dizisi Uzak Şehir Yeni Bir Reyting Rekoruna İmza Attı!

Alya, annesinin bu topraklarda bulunuşunun nedeninin Cihan'ın gücüyle ilintili olduğunu varsayarken, Fikriye'nin sakladığı daha derin gerçeklerle karşı karşıyadır. Alya'nın değişken ruh hali, Cihan'ın merakını uyandırırken, Alya yaşadığı acıları yalnızca Cihan'a ifade eder. Cihan, Alya'nın yarasını sarabileceğini düşünerek Fikriye'ye bir gidiş bileti sunar. Ancak Fikriye, burada bulunuşunun nedenini Cihan'a açıklarken, bu topraklardan kolayca ayrılamayacağının da belirgin işaretlerini verir.

Öte yandan, Nare, ulaşılmaz aşkı uğruna annesi Sadakat'le yüzleşmeyi göze alırken, bu sefer Şahin onu yalnız bırakmaz. Aynı umutsuz durumun içinde bulunan Kaya'ya gizlice destek olan Şahin, Zerrin için son bir iyilik yapmanın bilincine varır.