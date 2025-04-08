Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi Efsanesi Süleyman Çakır'ı Ölüm Yıl Dönümünde Yine Unutmadı!
Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi Efsanesi Süleyman Çakır'ı Ölüm Yıl Dönümünde Yine Unutmadı!
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi her karakteriyle akıllara kazındı. Yapımın en efsane karakteriyse Süleyman Çakır oldu. Çakır karakteriyle unutulmaz olan Oktay Kaynarca, karakterin ölüm yıl dönümünü bu sene de pas geçmedi. Oktay Kaynarca hem X hem de Instagram hesabından paylaşımda bulunarak bir kez daha gönülleri fethetti.
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"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla 2003 yılında hayatımıza giren Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönem ortalığı kasıp kavuran yapımlardan olmuştu.
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Kendine has tavırlarıyla milyonları kendine hayran bırakan Süleyman Çakır'ın ölümü o dönem büyük sükse yaratmıştı.
Bugün ise Çakır'ın ölümünün 21'nci yıl dönümü! İkonik karaktere hayat veren Oktay Kaynarca dizinin fanları için hayli unutulmaz olan bu günü pas geçmedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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