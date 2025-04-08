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Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi Efsanesi Süleyman Çakır'ı Ölüm Yıl Dönümünde Yine Unutmadı!

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi Efsanesi Süleyman Çakır'ı Ölüm Yıl Dönümünde Yine Unutmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.04.2025 - 11:44

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi her karakteriyle akıllara kazındı. Yapımın en efsane karakteriyse Süleyman Çakır oldu. Çakır karakteriyle unutulmaz olan Oktay Kaynarca, karakterin ölüm yıl dönümünü bu sene de pas geçmedi. Oktay Kaynarca hem X hem de Instagram hesabından paylaşımda bulunarak bir kez daha gönülleri fethetti.

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"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla 2003 yılında hayatımıza giren Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönem ortalığı kasıp kavuran yapımlardan olmuştu.

"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla 2003 yılında hayatımıza giren Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönem ortalığı kasıp kavuran yapımlardan olmuştu.

Hem hikayesi hem de karakterlerile büyük bir kitle tarafından sevilen dizi Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Gürkan Uygun gibi başarılı isimlerle unutulmaz oldu. 

Polat, Elif, Memati, Abdülhey, Laz Ziya, Aslan Akbey gibi birçok karakteri hayatımıza katan Kurtlar Vadisi'nde gönüllere taht kuran asıl karakterlerden biri de Süleyman Çakır olmuştu.

Kendine has tavırlarıyla milyonları kendine hayran bırakan Süleyman Çakır'ın ölümü o dönem büyük sükse yaratmıştı.

Kendine has tavırlarıyla milyonları kendine hayran bırakan Süleyman Çakır'ın ölümü o dönem büyük sükse yaratmıştı.

Kurtlar Vadisi'nde baş düşmanı Cerrahpaşalı Halit tarafından 43. bölümde vurulan Çakır dizinin 45. bölümden hayatını kaybetmişti.

8 Nisan 2004 tarihinde ekranlara veda eden Çakır'ın ölümü öyle bir hale evrildi ki, her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor, illa ki denk gelmişsinizdir.

Hatta Oktay Kaynarca bir röportajında Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesiyle ilgili 'Sette büyük bir moral bozukluğu vardı' ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise Çakır'ın ölümünün 21'nci yıl dönümü! İkonik karaktere hayat veren Oktay Kaynarca dizinin fanları için hayli unutulmaz olan bu günü pas geçmedi.

Bugün ise Çakır'ın ölümünün 21'nci yıl dönümü! İkonik karaktere hayat veren Oktay Kaynarca dizinin fanları için hayli unutulmaz olan bu günü pas geçmedi.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca hem Instagram hem de X hesabından paylaşım yaptı. Sosyal medyadan anma mesajı yayınlayan Kaynarca '21. vefat yıl dönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle...' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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