Boykot Çağrısı Sonrası Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'tan İlk Açıklama Bambaşka Konuda Geldi!
Boykot Çağrısı Sonrası Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'tan İlk Açıklama Bambaşka Konuda Geldi!
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Günlerdir sessizliğini koruyan ünlü oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama bekleniyordu. Ancak açıklama, bambaşka bir konuyla ilgili geldi!
Ünlü oyuncu günler sonra açtığı yeni hesap üzerinden X hesabını duyurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlerdir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, ilk açıklamasını yeni X hesabını duyurmak için yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın