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Boykot Çağrısı Sonrası Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'tan İlk Açıklama Bambaşka Konuda Geldi!

Boykot Çağrısı Sonrası Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'tan İlk Açıklama Bambaşka Konuda Geldi!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2025 - 18:02

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Günlerdir sessizliğini koruyan ünlü oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama bekleniyordu. Ancak açıklama, bambaşka bir konuyla ilgili geldi!

Ünlü oyuncu günler sonra açtığı yeni hesap üzerinden X hesabını duyurdu!

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü isimler arasında tepkiyle karşılanan kararın ardından Aybüke Pusat'a destek veren pek çok oyuncu da TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldı. Son olarak Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı süreçte Aybüke Pusat'ın sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

Günlerdir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, ilk açıklamasını yeni X hesabını duyurmak için yaptı.

Günlerdir sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, ilk açıklamasını yeni X hesabını duyurmak için yaptı.
twitter.com

Diziden çıkarılmasının ardından sessizliğe gömülen Aybüke Pusat'tan ilk açıklama bambaşka bir konuda geldi. Ünlü oyuncu, X hesabı açarak kullandığı tek hesabın bu olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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