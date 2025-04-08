Fatih Portakal'ın Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal'ın Sözünü "Süre Doldu" Diyerek Kesmesi Tepki Çekti
Fatih Portakal'ın Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal'ın Sözünü "Süre Doldu" Diyerek Kesmesi Tepki Çekti
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte hep sahada bulundu. Tutuklanan gençler ve öğrencilere destek olmak için bu kez rotasını Ankara'ya çevirdi. Adalet Bakanlığı önünde çadır kuran Tanal, çadırının polis müdahalesiyle yıkıldığını açıkladı. Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal'ın ana haber bültenine açıklama yapan Tanal'ın sözü 'Süremiz doldu' denilerek kesilince sosyal medyadan tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sahada protestolara destek olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayın sırasında Fatih Portakal, "Süremiz doldu" diyerek Tanal'ın konuşmasını yarıda kesti.
Fatih Portakal ve Sözcü TV'nin tutumu tepki çekti.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın