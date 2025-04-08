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Fatih Portakal'ın Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal'ın Sözünü "Süre Doldu" Diyerek Kesmesi Tepki Çekti

Fatih Portakal'ın Adalet Nöbetine Başlayan Mahmut Tanal'ın Sözünü "Süre Doldu" Diyerek Kesmesi Tepki Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2025 - 21:52

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte hep sahada bulundu. Tutuklanan gençler ve öğrencilere destek olmak için bu kez rotasını Ankara'ya çevirdi. Adalet Bakanlığı önünde çadır kuran Tanal, çadırının polis müdahalesiyle yıkıldığını açıkladı. Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal'ın ana haber bültenine açıklama yapan Tanal'ın sözü 'Süremiz doldu' denilerek kesilince sosyal medyadan tepki yağdı.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sahada protestolara destek olmuştu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sahada protestolara destek olmuştu.

Hemen her gün ekranlarda ve sosyal medyada gördüğümüz Mahmut Tanal, bu kez Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak eylemde bulundu. Polis müdahalesiyle çadırının yıkıldığını açıklayan Tanal, Sözcü TV ekranlarında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Detaylar:

Yayın sırasında Fatih Portakal, "Süremiz doldu" diyerek Tanal'ın konuşmasını yarıda kesti.

Fatih Portakal ve Sözcü TV'nin tutumu tepki çekti.

Fatih Portakal ve Sözcü TV'nin tutumu tepki çekti.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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