Trump El Yükseltti: ABD, Çin’e Yüzde 104 Oranında Gümrük Vergisi Uygulayacak

Donald Trump, Çin’den gelen mallar için yüzde 34 oranında vergi uygulanacağını açıklamıştı. Dün akşam açıklamalarda bulunan Trump, Çin’in ABD’ye uyguladığı gümrük vergisinde geri adım atmaması durumunda vergi oranlarının daha da yükseleceğini duyurmuştu.

Çin’den yapılan açıklamada ise “Bu, tamamen tek taraflı bir zorbalıktır. ABD, tarifeleri artırmada ısrar ederse, Çin sonuna kadar savaşacaktır.” denilmişti.