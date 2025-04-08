Trump El Yükseltti: ABD, Çin’e Yüzde 104 Oranında Gümrük Vergisi Uygulayacak
Trump El Yükseltti: ABD, Çin’e Yüzde 104 Oranında Gümrük Vergisi Uygulayacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın “çılgın projesi” dünya borsalarında büyük düşüşe neden olmuştu. Birçok ülkeye uygulanan gümrük vergisinde artışa giden ABD yine çılgın denebilecek bir karar aldı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Çin’den gelen ürünler için yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu.
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ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi savaşı devam ediyor.
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Beyaz Saray’da yeni gümrük vergisi açıklaması geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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