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Trump El Yükseltti: ABD, Çin’e Yüzde 104 Oranında Gümrük Vergisi Uygulayacak

Trump El Yükseltti: ABD, Çin’e Yüzde 104 Oranında Gümrük Vergisi Uygulayacak

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 20:42

ABD Başkanı Donald Trump’ın “çılgın projesi” dünya borsalarında büyük düşüşe neden olmuştu. Birçok ülkeye uygulanan gümrük vergisinde artışa giden ABD yine çılgın denebilecek bir karar aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Çin’den gelen ürünler için yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu.

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ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi savaşı devam ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi savaşı devam ediyor.

Donald Trump, Çin’den gelen mallar için yüzde 34 oranında vergi uygulanacağını açıklamıştı. Dün akşam açıklamalarda bulunan Trump, Çin’in ABD’ye uyguladığı gümrük vergisinde geri adım atmaması durumunda vergi oranlarının daha da yükseleceğini duyurmuştu. 

Çin’den yapılan açıklamada ise “Bu, tamamen tek taraflı bir zorbalıktır. ABD, tarifeleri artırmada ısrar ederse, Çin sonuna kadar savaşacaktır.” denilmişti.

Beyaz Saray’da yeni gümrük vergisi açıklaması geldi.

Beyaz Saray’da yeni gümrük vergisi açıklaması geldi.

Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulamasına geçildiği duyuruldu. 

Yüzde 104’lük gümrük vergisi kararı yarın yürürlüğe girecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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