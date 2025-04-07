Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Övgü Dolu Sözler: “Ben Onu Seviyorum O da Beni Sever”
Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Övgü Dolu Sözler: “Ben Onu Seviyorum O da Beni Sever”
Yeniden ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD’yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte kameraların karşısında geçti.
Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiğini söyleyen Trump, “Ona Suriye’yi alarak 2 bin yıldır kimsenin yapmadığını yaptın dedim” ifadelerini kullandı.
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20 Ocak’ta yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, kısa süre içerisinde ikinci kez İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı.
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“Erdoğan gerçekten çok zeki biri”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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