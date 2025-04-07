Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Övgü Dolu Sözler: “Ben Onu Seviyorum O da Beni Sever”

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “çok zeki” tanımlaması yapan Trump, “Erdoğan gerçekten çetin biri ve çok zeki. Kimsenin yapamadığını yaptı. Erdoğan'a 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız, Suriye'yi ele geçirdiniz dedim. Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor ve bu durum medyayı kızdırıyor.” dedi.

Trump, basın toplantısında yanında bulunan Netanyahu’ya ise “Türkiye ile aranızdaki sorunları çözebilirim ancak makul olmalısın” dedi.