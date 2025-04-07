onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Övgü Dolu Sözler: “Ben Onu Seviyorum O da Beni Sever”

Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Övgü Dolu Sözler: “Ben Onu Seviyorum O da Beni Sever”

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 23:30

Yeniden ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD’yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte kameraların karşısında geçti.

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiğini söyleyen Trump, “Ona Suriye’yi alarak 2 bin yıldır kimsenin yapmadığını yaptın dedim” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 Ocak’ta yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, kısa süre içerisinde ikinci kez İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı.

20 Ocak’ta yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, kısa süre içerisinde ikinci kez İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı.

İsrail Başbakanı basın toplantısında “Suriye’de Türkiye ile çatışmak istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgü yağdırdı.

“Erdoğan gerçekten çok zeki biri”

“Erdoğan gerçekten çok zeki biri”

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “çok zeki” tanımlaması yapan Trump, “Erdoğan gerçekten çetin biri ve çok zeki. Kimsenin yapamadığını yaptı. Erdoğan'a 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız, Suriye'yi ele geçirdiniz dedim. Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor ve bu durum medyayı kızdırıyor.” dedi.

Trump, basın toplantısında yanında bulunan Netanyahu’ya ise “Türkiye ile aranızdaki sorunları çözebilirim ancak makul olmalısın” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
11
10
5
5
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın