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Netanhayu Beyaz Saray’da: “Türkiye ile Çatışma İstemiyoruz”

Netanhayu Beyaz Saray’da: “Türkiye ile Çatışma İstemiyoruz”

Binyamin Netanyahu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 23:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile bir araya geldi.

Oval Ofis’te gazetecilerin karşısında geçen Netanyahu ile Trump gündeme dair sorulara cevap verdi. Netanhayu: “Türkiye ile Suriye’de çatışma istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, yeniden ABD Başkanlığına seçilen Trump’ı ikinci kez ziyaret etti.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, yeniden ABD Başkanlığına seçilen Trump’ı ikinci kez ziyaret etti.

Trump, İsrail başbakanını samimi bir şekilde el sıkışarak karşıladı. İki isim Oval Ofis'te gazetecilerin sorularına yanıt verdi. 

Trump, gazetecilerin küresel piyasalardaki düşüş ve İsrail'e uygulanan gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin sorularını görmezden geldi.

Netanyahu’dan Türkiye açıklaması

Netanyahu’dan Türkiye açıklaması

Netanyahu, 'Türkiye ya da başka bir ülkenin, Suriye'yi İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanmasını istemiyoruz' dedi ve ABD'nin Türkiye'nin bir dostu olduğunu ekledi.

İsrail Başbakanı, 'Türkiye ile bu çatışmanın nasıl önlenebileceğini de konuştuk' dedi ve Trump'ın bu doğrultuda arabulucu olabileceğini kaydetti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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