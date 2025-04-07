Netanhayu Beyaz Saray’da: “Türkiye ile Çatışma İstemiyoruz”
Netanhayu Beyaz Saray’da: “Türkiye ile Çatışma İstemiyoruz”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile bir araya geldi.
Oval Ofis’te gazetecilerin karşısında geçen Netanyahu ile Trump gündeme dair sorulara cevap verdi. Netanhayu: “Türkiye ile Suriye’de çatışma istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
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İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, yeniden ABD Başkanlığına seçilen Trump’ı ikinci kez ziyaret etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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