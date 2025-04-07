Netanhayu Beyaz Saray’da: “Türkiye ile Çatışma İstemiyoruz”

Netanyahu, 'Türkiye ya da başka bir ülkenin, Suriye'yi İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanmasını istemiyoruz' dedi ve ABD'nin Türkiye'nin bir dostu olduğunu ekledi.

İsrail Başbakanı, 'Türkiye ile bu çatışmanın nasıl önlenebileceğini de konuştuk' dedi ve Trump'ın bu doğrultuda arabulucu olabileceğini kaydetti.