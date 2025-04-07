Özgür Demirtaş’tan 'Çalıntı Tweet' Savunması: "Herkesin Bildiği Yerden mi Çalacağım?"

'Sevgili Arkadaşlar,

Algı çok ilginç bir şey. Eğer bir şeyi yeteri kadar tekrar ederseniz o gerçek oluyor. Sizden ricam bu twitin son paragrafını da okumanız.

Zero Hedge adlı milyonlarca insanın takip ettiği bir site ve Twitter hesabı var. Bu tüm ekonomistler ve finans uzmanları tarafından takip edilir. Yani bilmeyen yoktur diyebilirim.

Benim de haberleri almak içi çok yakinen takip ettiğim bir hesap. Herkesin de gözü önünde olan bir hesap.

Malum global gündem ticaret savaşları! Çin'e de ABD beklendiği gibi ciddi gümrük vergisi koydu. Çin de mallarına ciddi vergi konunca köşeye sıkıştı.

Önünde de 2 seçenek var:

1) ABD ile anlaşmayı kabul etmek

2) ABD ile anlaşmayı kabul etmemek

(Zaten başka ne seçenek olabilir ki !!!)

Anlaşmayı kabul etmezse de yapabileceği iki şey var:

1) Para Basmak

2) Parasını devalüe etmek

Başka da yolu yok....

Bu yukarıdaki seçenekler bırakın bir akademisyeni, lise son sınıf talebesinin anlayacağı basitlikte bir 2+2=4 gibi hesaplama (Doğal olarak benim de sonuna kadar katıldığım bir gruplama). Bu hesabı, Zero Hedge sayfası (milyonlarca insan tarafından takip edilen hesap!) da yayınladı. Bunu bırakın sadece Zero Hedge'i dünyada kafası bu işe basan herkes biliyor ve bunun üzerine yazıyor zaten.

Ben de 2-3 gün önce okumalarımda görüp katılıp kafamı salladım. Piyasalar iyice karışınca da hatırlayıp kendi takipçilerimle paylaştım. Dikkat edin abonelerimle değil tüm takipçilerimle paylaştım.

'Vay aman Allah, Özgür Hoca nasıl 2+2=4'ü kaynak vermeden paylaşır' diye de dün linç kampanyası başladı.

Bakın çok net anlatayım:

1) Dünyanın en çok takip finans hesabı, karşıdan karşıya geçerken iki seçenek var, hem sağa hem sola bakmalısın yazıyor. Sen de karşıdan karşıya geçme alanında uzmansın zaten aynısını düşünüyorsun. Akıl var mantık var sen de bunu görünce zaten aynısını düşündüğün için yazıyorsun.

2) Dünyanın en çok takip edilen bir finans gazetesi hesabı 4’ün karekökünün iki tane sonucu vardır, Ya 2 ya da -2 diyor. E hali ile sen de dalın gereği bu basit gerçeği biliyorsun. Sen de takipçilerine (o sıradaki gündem 4’ün karekökü olduğu için) bu gerçeği yazıyorsun.

3) Dünyanın en çok takip edilen finans gazetesi hesabı, Çin kendi mallarına gümrük vergisi konursa 3 şey yapabilir:

a) ABD ile anlaşır

b) Anlaşmaz ve Para Basar

c) Anlaşmaz ve parasını ucuzlatır yazıyor.

ZATEN başka bir seçenek de yok! Ekonomide bu yazılan, 2+2=4 demek, karşıdan karşıya geçerken hem sağa hem sola bakılır demek, 4’ün karekökü 2 veya -2 dir demek kadar basit. Sen de e zaten 2+2=4 olduğunu biliyorsun, gündem bu olduğu için zaten aynısını düşündüğün şeyi yazıyorsun.

Bu arada Twitter’da bana karşı 3 grup var:

1) Aktroller,

2) Artık Türkiye hakkında yorum yapmayacağım dediğim için sinirli olan ve üzgün olan muhalifler

3) Yukarıdaki ilk 2 gruba girmeyip net olarak bana gıcık olanlar.

Bu 3 grup (önden her zaman olduğu gibi ilk grup olan Aktroller) toplu halde aaa bak Özgür hoca şu dünyanın en çok takip edilen finans hesabındaki 2+2=4 olayını çalmış diyorlar… Allahım yarabbim finans alanında zaten herkesin takip ettiği siteden herkesin gördüğü yerden çalma olur mu hiç?

İki gün önce okuyup evet karşıdan karşıya geçerken iki şey yapılmalı sağa ve sola bakılmalı diye kafa salladığım bir şeyi ben de kamuya açık paylaşırım ne var bunda? E=MC2 formülünün ispat çözümü değil dostum bu. Üstüne akademik makale de yazılmıyor (2+2=4 üstüne 2025 yılında akademik makale yazılmaz, yazılırsa da Milattan Önce 300 yılına atıf listesi olur!)

Peki linç eden hesaplar ne diyor? 'Özgür Hoca çalmış, bu yazdığı onun analizi değil diyor.' Lütfen bu algı operasyonlarına gelmeyin. 2+2=4 benim fikrim değil herkesin fikri, benim de katıldığım bir konu. Sosyal medyada insanlar akademik yayın yapmıyor. Kendi fikirlerini ve katıldıkları ve takipçilerine aktarmak istedikleri konuları yazıyorlar.

Bir de en güldüğüm; kamuya açık olarak yazdığım 3 satırlık (Evet 3 satır: Çin ABD ile anlaşır, Çin ABD ile anlaşmaz ve para basar, Çin, ABD ile anlaşmaz ve parasını devalüe eder... Evet tweet bu kadar) Twete abonelere özel yazdığımı yazmışlar. Bu da yalan. Twet kamuya açık yerden atılmıştı. Burada yapmak istedikleri şey, okuyup, katılıp 6 milyon takipçime yazdığım basit bir şeyi abonelerime yazmışım gibi gösterip, bakın Özgür hoca abonelerine fazla özgün bir şey katmıyor bir de başkalarından çaldığı şeyleri yazıyor havası estirmek.

Peki başarılı oldular mı? En zevkli kısmı burası:

Bırakın bu algı operasyonunda başarılı olmayı olay tam aksine gelişiyor. Şimdi gerçekleri yazayım:

1) Binlerce abonem arasında şirket sahipleri var, holding sahipleri var, İhracatçılar var, yatırımcılar var, üst düzey yöneticiler var. Yani içerisi kaliteli insan kaynıyor. Bu insanların hiçbiri bir fayda sağlamasa o abonelikte kalmaz.

2) İçeride sayfalarca içerik birikmiş durumda. Herkes çok akıllı o içerikleri aynı şekilde başka bir yerde bulamayacaklarını da biliyorlar. Tam anlamı ile bir yüksek lisans programı ayarında içerikler var.

3) En güzeli de yapılan bunca saldırıya ve algı operasyonuna rağmen abone sayısı her gün artıyor. Her gün yeni bir öğrencim oluyor.

Aylar aylar önce gündemin beni çok yoran, duygusal olarak sarsan şiddetinden kaçmak için bu aboneliği açmıştım. Çünkü her fikrime, her yazdığıma saldıran oluyordu... Ama 6 milyon takipçime de arada bir şeyler yazmak istiyordum. Bir kere okuduğum ve katıldığım trafik lambalarında 3 renk olur kırmızı-sarı-yeşil twitime: Nasıl olurda trafik müdürlüğüne atıf yapmazsın diye saldırdılar ya ne diyeyim

Ama ben sadece abonelerime özel odaya kapanmak da istemiyorum.... 6 milyon takipçim için de son 14 yılda olduğu gibi ücretsiz içerik üretmek istiyorum. Sadece bir kısıtım var: Türkiye gündemi hakkında konuşmamak (

Onun dışında 3-5 troll parçasına takipçilerimi bırakmayacağım. Yaz ayları ile beraber daha da fazla Türkiye-dışı global finans ve ekonomi hakkında yazacağım...

Bu uzun yazıyı iyi niyetli, gönlü güzel insanlar için yazdım. Kötü niyetli insanlara ise diyeceğim tek şey: Her gün abonelik bölümüne insanlar doluyor, içerikler dolup taşıyor, ortadan yarılabilirsiniz...'