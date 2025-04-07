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Boykot Araştırması: 2 Nisan Boykotu Ne Kadar Etkili Oldu?

Boykot Araştırması: 2 Nisan Boykotu Ne Kadar Etkili Oldu?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 16:35

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaları boykot edeceklerini açıklamıştı.

CHP’nin başlattığı boykot sosyal medyada 2 Nisan genel para harcamama hareketine dönmüş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de genel boykota destek vermişti.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, 2 Nisan’da özellikle CHP seçmenin yoğunlukla yaşadığı ilçelerde tüketimde ciddi bir düşüş yaşandı. Yapılan araştırmada, esnafın yüzde 56’sı satışların düştüğünü söyledi.

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Türkiye geçtiğimiz haftayı boykot ile geçirdi.

Türkiye geçtiğimiz haftayı boykot ile geçirdi.

2 Nisan Çarşamba günü sosyal medyada başlayan genel para harcamama hareketi geniş kesimlere ulaştı. CHP’nin destek verdiği 2 Nisan boykotuna AKP cephesi ise tepki gösterdi. AKP’de bakanlar ve milletvekilleri alışveriş yaptığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Boykota destek veren ünlü isimler TRT’deki yayınlanan dizilerden uzaklaştırıldı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot ile re’sen soruşturma başlattı.

Ekonomim’in aktardığına göre, Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Boykot Etki Analizi” adlı rapor ile boykotun etkisi ölçüldü.

Ekonomim’in aktardığına göre, Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Boykot Etki Analizi” adlı rapor ile boykotun etkisi ölçüldü.

Enstitü, 2 Nisan’da gerçekleşen boykotu, Google Maps haritalarından elde edilen yoğunluk verileri, boykotun ertesi günü esnaf ve işletme çalışanlarıyla yapılan yüz yüze görüşmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası istatistikleri ışığında analiz etti. 

Kaynak

CHP’li seçmenin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde ciddi düşüş oldu.

CHP’li seçmenin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde ciddi düşüş oldu.

İstanbul ve Ankara’da CHP seçmeninin de AK Parti seçmeninin de yoğunlukta olduğu bölgelerden AVM seçen enstitü, AK Parti’nin toplumsal tabanının güçlü olduğu ilçelerdeki AVM’lerde, boykotun ertesi günü olan yoğunlukta hafif bir artış gözlemlediğini açıkladı.

Enstitü, İstanbul’un Güngören, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerindeki AVM’lerde, 2 Nisan’a kıyasla 3 Nisan’da yüzde 3 civarında bir yoğunluk artışı gözlendiğini bildirdi. 

Buna karşın, CHP’nin toplumsal tabanının daha güçlü olduğu Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde bulunan AVM’lerde ise 2 Nisan’a kıyasla 3 Nisan’da yüzde 28’lere varan bir artış gözlendi.

2-3 Nisan değişimi, Şişli’deki AVM’de yüzde 28,66, Sarıyer’deki AVM’de 14,55, Beşiktaş’taki AVM’de ise yüzde 13,77 olarak kaydedildi.

Boykot, İstanbul’da AK Parti seçmeninin yoğunlukta olduğu bölgelerde sınırlı kalırken, CHP seçmeninin yoğunlukta yaşadığı yerlerde farklar oluşturdu.

Yüz yüze yapılan görüşmelerde “satışlar düştü” diyenlerin oranı yüzde 56 oldu.

Yüz yüze yapılan görüşmelerde “satışlar düştü” diyenlerin oranı yüzde 56 oldu.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün boykot raporunun ikinci bölümünü ise Ankara’da esnaf ve işletme çalışanlarıyla yüz yüze yapılan 384 görüşmenin sonuçları oluşturdu. Kendilerine boykotun etkisi sorulduğunda, 1-5 arası çalışana sahip işletmelerin yüzde 47,5’i satışların düştüğünü belirtti. 11 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde ise bu oran yüzde 56’ya yükseldi. 

Enstitü, üçüncü bölümde ise Merkez Bankası’nın sunduğu ödeme sistemleri istatistiklerini mercek altına aldı. Bu istatistiklerde, maaş ödemelerini dışarıda bırakılarak “geri kalan ödemeler” baz alındı.

İstatistikleri detaylı tablolarla açıklayan Enstitü, “Bu çerçevede bayram ve bayramdan hemen önce yapılan maaş ödemelerinin tüketimi arttırıcı etkisine rağmen bu raporda yer verilen analizler de dikkate alındığında, 2 Nisan boykotunun tüketimde dikkate değer bir düşüşe neden olduğu söylenebilir” bulgusuna ulaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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