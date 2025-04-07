Boykot Araştırması: 2 Nisan Boykotu Ne Kadar Etkili Oldu?

İstanbul ve Ankara’da CHP seçmeninin de AK Parti seçmeninin de yoğunlukta olduğu bölgelerden AVM seçen enstitü, AK Parti’nin toplumsal tabanının güçlü olduğu ilçelerdeki AVM’lerde, boykotun ertesi günü olan yoğunlukta hafif bir artış gözlemlediğini açıkladı.

Enstitü, İstanbul’un Güngören, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerindeki AVM’lerde, 2 Nisan’a kıyasla 3 Nisan’da yüzde 3 civarında bir yoğunluk artışı gözlendiğini bildirdi.

Buna karşın, CHP’nin toplumsal tabanının daha güçlü olduğu Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde bulunan AVM’lerde ise 2 Nisan’a kıyasla 3 Nisan’da yüzde 28’lere varan bir artış gözlendi.

2-3 Nisan değişimi, Şişli’deki AVM’de yüzde 28,66, Sarıyer’deki AVM’de 14,55, Beşiktaş’taki AVM’de ise yüzde 13,77 olarak kaydedildi.

Boykot, İstanbul’da AK Parti seçmeninin yoğunlukta olduğu bölgelerde sınırlı kalırken, CHP seçmeninin yoğunlukta yaşadığı yerlerde farklar oluşturdu.