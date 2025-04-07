Boykot Araştırması: 2 Nisan Boykotu Ne Kadar Etkili Oldu?
Boykot Araştırması: 2 Nisan Boykotu Ne Kadar Etkili Oldu?
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaları boykot edeceklerini açıklamıştı.
CHP’nin başlattığı boykot sosyal medyada 2 Nisan genel para harcamama hareketine dönmüş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de genel boykota destek vermişti.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, 2 Nisan’da özellikle CHP seçmenin yoğunlukla yaşadığı ilçelerde tüketimde ciddi bir düşüş yaşandı. Yapılan araştırmada, esnafın yüzde 56’sı satışların düştüğünü söyledi.
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Türkiye geçtiğimiz haftayı boykot ile geçirdi.
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Ekonomim’in aktardığına göre, Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Boykot Etki Analizi” adlı rapor ile boykotun etkisi ölçüldü.
CHP’li seçmenin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde ciddi düşüş oldu.
Yüz yüze yapılan görüşmelerde “satışlar düştü” diyenlerin oranı yüzde 56 oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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