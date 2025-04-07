Yazılarla Boykot Çağrısı Yapmışlardı: İki Üniversite Öğrencisi Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Son 1 haftadır Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan infial süreci devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından herkes İmamoğlu için 'adalet' çağrılarında bulunurken birçok kişi belirli markaları ve işletmeleri boykot ederek tepkilerini ortaya koyuyor.

21 ve 22 yaşlarındaki iki öğrenci geçtiğimiz çarşamba günü bir dükkanın önünde yazılamalar yaparak 'boykot' çağrıları yaptı. İzmir Postası'nın Instagram hesabından paylaştığı (@izmirpostasiii) habere göre, bu suçtan ceza alsalar bile yatarı olmamasına rağmen, iki öğrencinin de sicili temiz olduğu halde mahkeme tutuklama kararı verdi.

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