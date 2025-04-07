Yazılarla Boykot Çağrısı Yapmışlardı: İki Üniversite Öğrencisi Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Yazılarla Boykot Çağrısı Yapmışlardı: İki Üniversite Öğrencisi Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Son 1 haftadır Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan infial süreci devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından herkes İmamoğlu için 'adalet' çağrılarında bulunurken birçok kişi belirli markaları ve işletmeleri boykot ederek tepkilerini ortaya koyuyor.
21 ve 22 yaşlarındaki iki öğrenci geçtiğimiz çarşamba günü bir dükkanın önünde yazılamalar yaparak 'boykot' çağrıları yaptı. İzmir Postası'nın Instagram hesabından paylaştığı (@izmirpostasiii) habere göre, bu suçtan ceza alsalar bile yatarı olmamasına rağmen, iki öğrencinin de sicili temiz olduğu halde mahkeme tutuklama kararı verdi.
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21 ve 22 yaşlarındaki 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri S.V. ve O.G., geçtiğimiz çarşamba günü bir dükkânın duvarına boykotla ilgili yazılamalar yapmış, akabinde esnafın şikayeti sonrası gözaltına alınmıştı.
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İzmir Postası'nın (@izmirpostasiii) haberine göre, bu suçtan ceza alsalar bile yatarı olmamasına rağmen, iki öğrencinin de sicili temiz olduğu halde mahkeme tutuklama kararı verdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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