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Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Özgür Erdursun Vergi Affının Çıkacağını İddia Etti

Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Özgür Erdursun Vergi Affının Çıkacağını İddia Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 18:07

Geçmişte ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergisi bulunan vatandaşlar “Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından vergi affının çıkacağını iddia etti.

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“Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor.

“Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Vergi affı, vergi mükelleflerinin ödeyemediği veya eksik ödediği vergilerin gecikme faizi ve cezalarının affı anlamına geliyor. Kayıtdışılılıkla mücadelesini sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı borcunu ödeyemeyecek mükellefler için sıklıkla vergi affı olarak bilinen vergi yapılandırmasına gidiyor.

“Vergi affı çıkacak mı?” sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2025 yılı vergi affı için resmi bir açıklama bulunmuyor. 

Resmi açıklama bulunmazken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tahminlerini paylaştı.

"Bir kaça aya kadar yapılandırma (halk dilinde vergi affı) konuşulmaya başlar ve sonrasında çıkar diye düşünüyorum."

"Bir kaça aya kadar yapılandırma (halk dilinde vergi affı) konuşulmaya başlar ve sonrasında çıkar diye düşünüyorum."
twitter.com

Erdursun'un X hesabından paylaştığı iddia ve tahminler şöyle:

'Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi toplamak için çok yoğun mesai harcıyor. Esnaf ve işverenlerin gözünün yaşına bakmıyor. Vergisini ödeyemeyenlerin malına, mülküne, hesaplarına haciz koyuyor. 

Tahsil edebileceği vergiyi tahsil ettikten sonra artık tahsil kabiliyeti kalmayan borçlar için yapılandırma çıkaracaktır.

Bir kaça aya kadar yapılandırma (halk dilinde vergi affı) konuşulmaya başlar ve sonrasında çıkar diye düşünüyorum.

Şu anda borcu olup vergi yapılandırması bekleyenlerin çoğundan tahsilat yapılacak, artık ödenmesi imkansız duruma düşen borçlar için yapılandırma yapılacak.

1/5/2021 tarihine kadarki Bağ-Kur borçları silinmişti. İsteyenler brüt asgari ücretin %34,5 olan prim tutarları ile 299,06 TL günlük tutar ile Bağ-Kur borçlarını ihya yapabiliyorlar.

Bağ-Kur borçlarına geçmişte olduğu gibi güncel tutarlardan değil de geçmiş tutarlar üzerinden ihya hakkı gelecek mi ayrıca 1/5/2021 sonrası borçlar silinecek mi? 

Bağ-Kur'lular bu haberleri bekliyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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