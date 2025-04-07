Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Özgür Erdursun Vergi Affının Çıkacağını İddia Etti
Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Özgür Erdursun Vergi Affının Çıkacağını İddia Etti
Geçmişte ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergisi bulunan vatandaşlar “Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından vergi affının çıkacağını iddia etti.
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“Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor.
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"Bir kaça aya kadar yapılandırma (halk dilinde vergi affı) konuşulmaya başlar ve sonrasında çıkar diye düşünüyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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