Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Özgür Erdursun Vergi Affının Çıkacağını İddia Etti

Erdursun'un X hesabından paylaştığı iddia ve tahminler şöyle:

'Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi toplamak için çok yoğun mesai harcıyor. Esnaf ve işverenlerin gözünün yaşına bakmıyor. Vergisini ödeyemeyenlerin malına, mülküne, hesaplarına haciz koyuyor.

Tahsil edebileceği vergiyi tahsil ettikten sonra artık tahsil kabiliyeti kalmayan borçlar için yapılandırma çıkaracaktır.

Bir kaça aya kadar yapılandırma (halk dilinde vergi affı) konuşulmaya başlar ve sonrasında çıkar diye düşünüyorum.

Şu anda borcu olup vergi yapılandırması bekleyenlerin çoğundan tahsilat yapılacak, artık ödenmesi imkansız duruma düşen borçlar için yapılandırma yapılacak.

1/5/2021 tarihine kadarki Bağ-Kur borçları silinmişti. İsteyenler brüt asgari ücretin %34,5 olan prim tutarları ile 299,06 TL günlük tutar ile Bağ-Kur borçlarını ihya yapabiliyorlar.

Bağ-Kur borçlarına geçmişte olduğu gibi güncel tutarlardan değil de geçmiş tutarlar üzerinden ihya hakkı gelecek mi ayrıca 1/5/2021 sonrası borçlar silinecek mi?

Bağ-Kur'lular bu haberleri bekliyor.'