Elektriğe, Doğal Gaza, Una Zam Geldi: Fırıncılar Ekmeğe Zam Talep Etti

4 Nisan Cuma akşamı elektriğe zam geldi. EPDK’dan yapılan açıklamada mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zam geldiği belirtildi. BOTAŞ ise doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında zam yaptı.

Elektrik ve doğal gaz zammının ardından una da yüzde 25 zam geldi. Fırıncılar, artan maliyetleri gerekçe göstererek zam talep edeceklerini belirtti. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, “Biz aslında yıl sonuna kadar zam yapmayı planlamıyorduk ama gelen zamlar nedeniyle mayıs ayında bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız” dedi.