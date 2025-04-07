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Elektriğe, Doğal Gaza, Una Zam Geldi: Fırıncılar Ekmeğe Zam Talep Etti

Elektriğe, Doğal Gaza, Una Zam Geldi: Fırıncılar Ekmeğe Zam Talep Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 15:28

4 Nisan Cuma akşamı elektriğe zam geldi. EPDK’dan yapılan açıklamada mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zam geldiği belirtildi. BOTAŞ ise doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında zam yaptı.

Elektrik ve doğal gaz zammının ardından una da yüzde 25 zam geldi. Fırıncılar, artan maliyetleri gerekçe göstererek zam talep edeceklerini belirtti. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, “Biz aslında yıl sonuna kadar zam yapmayı planlamıyorduk ama gelen zamlar nedeniyle mayıs ayında bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız” dedi.

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Fırıncılar ve vatandaşlar ekmek zammı ihtimalini değerlendirdi:

Ekmeğe zam kapıda. Elektrik, doğal gaz ve un zamlarından sonra fırıncılar zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ekmeğe zam kapıda. Elektrik, doğal gaz ve un zamlarından sonra fırıncılar zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Fırıncılar gelen zamların ardından işçilik ve faturaları karşılamakta zorlandıklarını belirtti. ANKA Haber’e konuşan fırıncı Selçuk Keskin, zam yapılması gerektiğini belirterek, “Gelen zamlarla birlikte doğal olarak ekmeğin maliyeti arttı. Gerek işçilik, gerekse faturalar olarak zorlanıyoruz. Bir zam beklentisi içindeyiz. En azından ayakta durabilmemiz için maliyetlerimizin karşılanması gerekiyor. Bu yüzden zam beklentisi içindeyiz. Şu anda dahi zorluk çekiyoruz. Mutlaka bir şeyler yapılmalı” dedi.

Vatandaşlar ise ekmeğe yapılması beklenen zamma tepki gösterdi.

Vatandaşlar ise ekmeğe yapılması beklenen zamma tepki gösterdi.

75 yaşında olduğunu söyleyen vatandaş, “Emekliyim, 15 bin lira maaş alıyorum. Durum bu. Ömrümde böyle pahalılık görmedim” dedi. 

20 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen Miktar Özgün isimli vatandaş, “Asgari ücret 22 bin lira. Ben emekliyim, 20 bin lira alıyorum. Bir kira 25-30 bin lira. Geçim nasıl sağlanacak bunu düşünelim. Ben 75 yaşındayım, ucuz ekmek sırasına giriyorum. Bizi düşünmeyenleri Allah düşünmesin” sözleriyle tepki gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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