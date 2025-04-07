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ABD’nin Vergileri Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek’ten Açıklama

ABD’nin Vergileri Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek’ten Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 12:27

ABD'nin güncel gümrük vergisi listesinde Türkiye de bulunuyor. ABD 'karşılıklı tarifeler' kapsamında Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Peki, ABD’nin vergileri Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya dair açıklama geldi.

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ABD, Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde açıkladığı yeni gümrük vergilerinde Türkiye de yer alıyor. Yeni uygulamayla ülkelere en az yüzde 10'luk temel gümrük vergisi getirildi. Türkiye, yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkelerden biri oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı gümrük vergisinin etkisine dair konuştu.

"Türkiye'ye yansıması sınırlı olacak."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuştu. Şimşek, ABD’nin vergi uygulamasının Türkiye’ye yansımalarının sınırlı olacağını kaydetti. Bakan Şimşek, “Daha az etkileneceğiz” dedi. 

Şimşek’in açıklamaları şöyle oldu:

“İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz. Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre düşük. GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz. Bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır. Bizim ABD ve AB dışı toplam 54 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatı yüzde 68'i bu ülkelere gidiyor. İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere gidiyor.

Petrol fiyatları son gelişmelerden dolayı çöktü. Petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa Türkiye'nin bu sene cari açık konusunda sıkıntısı olmayacak. Türkiye petrol ve doğal gaz düşüşlerinde olumlu etkilenecek ülkelerin başında olacak.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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SAYGIN ADAM

Normalde Reise yaptigi arkadaslik ilkesine uymadi..Onlar Rahibi istediler biz 2 dakikada Adalet madalet dinlemeden hemen VIP gecisle saldik.Olmadi Trummp ba... Devamını Gör

SERKAN ERASLAN

Zaten dibinde dibindeyiz,dahada bir şey etkilemez bizi.