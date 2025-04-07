ABD’nin Vergileri Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek’ten Açıklama
ABD’nin Vergileri Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek’ten Açıklama
ABD'nin güncel gümrük vergisi listesinde Türkiye de bulunuyor. ABD 'karşılıklı tarifeler' kapsamında Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Peki, ABD’nin vergileri Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya dair açıklama geldi.
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ABD, Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak.
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"Türkiye'ye yansıması sınırlı olacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Normalde Reise yaptigi arkadaslik ilkesine uymadi..Onlar Rahibi istediler biz 2 dakikada Adalet madalet dinlemeden hemen VIP gecisle saldik.Olmadi Trummp ba... Devamını Gör
Zaten dibinde dibindeyiz,dahada bir şey etkilemez bizi.