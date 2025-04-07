Trump’ın Vergisi BIST’i Vurdu: Borsa İstanbul’da Sert Düşüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere uyguladığı vergiler piyasaları sarstı. Dünya piyasaları bu vergilere çöküşle yanıt verirken Borsa İstanbul da nasibini aldı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe yüzde 2,80 düşüşle 9.117 puandan başladı. Endeks, saat 10.00 itibarıyla yüzde 3,50 kaybı görerek 9054 seviyesine indi.

Açılışta bankacılık endekslerinde düşüş dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı yeni haftanın başlangıcında güç kazandı. yeni

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışının takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların piyasalarda etkili olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.