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Trump’ın Vergisi BIST’i Vurdu: Borsa İstanbul’da Sert Düşüş

Trump’ın Vergisi BIST’i Vurdu: Borsa İstanbul’da Sert Düşüş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 11:42

Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleri Borsa İstanbulu’u da vurdu. Borsa İstanbul haftaya sert düşüşle başladı. İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul’da son durum.

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Borsa İstanbul, yeni haftaya yüzde 3 değer kaybederek başladı.

Borsa İstanbul, yeni haftaya yüzde 3 değer kaybederek başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere uyguladığı vergiler piyasaları sarstı. Dünya piyasaları bu vergilere çöküşle yanıt verirken Borsa İstanbul da nasibini aldı. 

Borsa İstanbul 100 endeksi, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe yüzde 2,80 düşüşle 9.117 puandan başladı. Endeks, saat 10.00 itibarıyla yüzde 3,50 kaybı görerek 9054 seviyesine indi.

Açılışta bankacılık endekslerinde düşüş dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti. 

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı yeni haftanın başlangıcında güç kazandı. yeni 

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışının takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların piyasalarda etkili olabileceği belirtiliyor. 

Öte yandan teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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