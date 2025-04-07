İslam Memiş Bu Haftanın Adını Koydu: ‘Tepki Haftası’nı Çarşambadan Önce ve Sonra Diye Ayırdı

BIST 100: İslam Memiş, BIST 100 endeksinde bu hafta düşüşlerin devam edeceğini belirtti. BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olurken Memiş, BIST 100’ün 9 bin puan seviyesinin altına inmesini beklediğini dile getirdi.

Dolar/TL- Euro/TL: 37.97 seviyesinden kapanış yapan dolar/TL 37,85-38,20 aralığında olabilir. Euro/TL ise 41,20-42,50 aralığında olacak. Memiş, euro/TL’de düşüş yönlü hareket beklediğini vurguladı.

Ons altın: Haftayı 3 bin 038 dolardan kapatan Ons altında bu hafta baskı devam edebilir. Bu hafta Ons Altın 2 bin 970-3 bin 70 dolar aralığında olabilir. Memiş, “2.800 dolar öngörüm geçerli olduğundan 1-2 ay daha altından uzak duracağım” dedi.

Ons gümüş: Geçen hafta 29.57 dolardan kapatan ons gümüş bu hafta 28,90-31,50 dolar aralığında seyredebilir. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için al-unut fiyatlamasında.

Bitcoin: Memiş, Bitcoin’e dair tahminini, “Bu hafta 81-85 bin dolar aralığını takip edeceğim. Nisan’da 77-94 bin dolar aralığında dalgalanmasını bekliyorum” sözleriyle anlattı.

Kaynak