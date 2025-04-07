İslam Memiş Bu Haftanın Adını Koydu: ‘Tepki Haftası’nı Çarşambadan Önce ve Sonra Diye Ayırdı
İslam Memiş Bu Haftanın Adını Koydu: ‘Tepki Haftası’nı Çarşambadan Önce ve Sonra Diye Ayırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde ülkelere yeni getirdiği gümrük vergileri haftanın ilk gününü 'Kara Pazartesi'ye çevirdi. Kripto para piyasasında Bitcoin tarihi düşüşünü yaşadı; Avrupa ve Asya borsaları depremle açıldı. Borsalarda değer kaybı görülürken para piyasaları uzman İslam Memiş, dolar, euro, BIST 100, Bitcoin ve altında olacakları yazdı. Investing'e yazan Memiş, bu haftaya 'Tepki Haftası' adını verdi; Çarşambadan önce-Çarşambadan sonra diye ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş, haftayı ikiye ayırdı: Çarşambadan önce ve sonra. Bunun nedeni ise küresel piyasaları etkileyecek verilerin açıklanacak olması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolar, euro, BIST 100, altın, Bitcoin, gümüş bu hafta nasıl olacak? İslam Memiş, tahminlerini paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın