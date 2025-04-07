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İslam Memiş Bu Haftanın Adını Koydu: ‘Tepki Haftası’nı Çarşambadan Önce ve Sonra Diye Ayırdı

İslam Memiş Bu Haftanın Adını Koydu: ‘Tepki Haftası’nı Çarşambadan Önce ve Sonra Diye Ayırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 16:16

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde ülkelere yeni getirdiği gümrük vergileri haftanın ilk gününü 'Kara Pazartesi'ye çevirdi. Kripto para piyasasında Bitcoin tarihi düşüşünü yaşadı; Avrupa ve Asya borsaları depremle açıldı. Borsalarda değer kaybı görülürken para piyasaları uzman İslam Memiş, dolar, euro, BIST 100, Bitcoin ve altında olacakları yazdı. Investing'e yazan Memiş, bu haftaya 'Tepki Haftası' adını verdi; Çarşambadan önce-Çarşambadan sonra diye ayırdı. 

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İslam Memiş, haftayı ikiye ayırdı: Çarşambadan önce ve sonra. Bunun nedeni ise küresel piyasaları etkileyecek verilerin açıklanacak olması.

İslam Memiş, haftayı ikiye ayırdı: Çarşambadan önce ve sonra. Bunun nedeni ise küresel piyasaları etkileyecek verilerin açıklanacak olması.

İslam Memiş, bu haftaya ‘Tepki Haftası’ adını verdi. Bu adı vermesini ise “Geçen hafta yaşanan sert düşüşlerin tepki alımları” sözleriyle açıkladı.

Memiş, yatırımcıları ilgilendiren ve bu hafta takip edilmesi gereken verileri şöyle sıraladı:

Yurt içi verileri:

  • Hazine Nakit Dengesi

  • Sanayi Üretimi

  • Piyasa Katılımcıları Anketi

  • Perakende Satış Hacmi

Yurt dışında takip edilecek veriler:

  • ABD: Toptan Stoklar, DoE Petrol Stokları, Tüketici Fiyat Endeksi, İşsizlik Başvuruları, Hazine Bütçe Dengesi, Üretici Fiyat Endeksi, Michigan Tüketici Güven Endeksi

  • Çin: Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Dış Ticaret Dengesi

  • Japonya: Cari İşlemler Dengesi, Üretici Fiyat Endeksi

  • Almanya: Dış Ticaret Dengesi, Sanayi Üretimi, Tüketici Fiyat Endeksi, Cari İşlemler Dengesi

  • İngiltere: GSYH, Sanayi Üretimi, Mal Dış Ticaret Dengesi, S&P Global Kredi Notu ve Görünümü

  • Euro Bölgesi: Perakende Satışlar

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed’in tahminleri piyasalarda yeni hareketliliğe neden olabilir.

Dolar, euro, BIST 100, altın, Bitcoin, gümüş bu hafta nasıl olacak? İslam Memiş, tahminlerini paylaştı.

Dolar, euro, BIST 100, altın, Bitcoin, gümüş bu hafta nasıl olacak? İslam Memiş, tahminlerini paylaştı.

BIST 100: İslam Memiş, BIST 100 endeksinde bu hafta düşüşlerin devam edeceğini belirtti. BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olurken Memiş, BIST 100’ün 9 bin puan seviyesinin altına inmesini beklediğini dile getirdi. 

Dolar/TL- Euro/TL: 37.97 seviyesinden kapanış yapan dolar/TL 37,85-38,20 aralığında olabilir. Euro/TL ise 41,20-42,50 aralığında olacak. Memiş, euro/TL’de düşüş yönlü hareket beklediğini vurguladı. 

Ons altın: Haftayı 3 bin 038 dolardan kapatan Ons altında bu hafta baskı devam edebilir. Bu hafta Ons Altın 2 bin 970-3 bin 70 dolar aralığında olabilir. Memiş, “2.800 dolar öngörüm geçerli olduğundan 1-2 ay daha altından uzak duracağım” dedi.

Ons gümüş: Geçen hafta 29.57 dolardan kapatan ons gümüş bu hafta 28,90-31,50 dolar aralığında seyredebilir. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için al-unut fiyatlamasında. 

Bitcoin: Memiş, Bitcoin’e dair tahminini, “Bu hafta 81-85 bin dolar aralığını takip edeceğim. Nisan’da 77-94 bin dolar aralığında dalgalanmasını bekliyorum” sözleriyle anlattı. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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