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Mahfi Eğilmez’den Trump’ın Kararına Ekrem İmamoğlu Vurgusu: “Türkiye Yine Fırsatı Kaçırdı”

Mahfi Eğilmez’den Trump’ın Kararına Ekrem İmamoğlu Vurgusu: “Türkiye Yine Fırsatı Kaçırdı”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 12:59

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 10 olarak açıklaması uzmanlar tarafından olumlu karşılandı. Ancak iktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda Trump’ın vergilerine Ekrem İmamoğlu vurgusu yaptı. 

Eğilmez, Türkiye’ye uygulanacak gümrük vergisinin borsa için olumlu gelişme olabileceğini ancak ‘iç siyasetin yarattığı olumsuz ortam’ nedeniyle Türkiye’nin fırsatı kaçırdığını vurguladı.

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Mahfi Eğilmez, Trump'ın gümrük vergilerinin piyasalarda yarattığı etkiyi Türkiye'de Ekrem İmamoğlu üzerinden değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez, Trump'ın gümrük vergilerinin piyasalarda yarattığı etkiyi Türkiye'de Ekrem İmamoğlu üzerinden değerlendirdi.

ABD Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Piyasalarda bu karar deprem etkisi yaratırken iktisatçı Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında Türkiye'ye etkisini değerlendirdi. 

Borsa İstanbul, yeni haftaya düşüşle başladı. Trump’ın kararı Borsa İstanbul’da da etkisini gösterdi. BIST 100 yüzde 3 değer kaybetti. Ancak Eğilmez, Borsa İstanbul’daki değer kaybının Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin etkisi olduğunu belirtti. 

Eğilmez, yazısında “Diğer ülke borsalarındaki değer kayıpları gibi Trump vergilerinden ziyade iç siyasetteki gelişmelerden kaynaklanıyor. 17 Mart günü 10.862 düzeyinde olan endeks Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle düşmeye başlamıştı. 

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, tutuklanması ve bu olaylara karşı protesto ve boykotların gelişmesiyle düşmeye devam eden endeks yüzde 12’den fazla değer kaybıyla 2 Nisan günü 9.523’e kadar gerilemişti. 5 Nisan akşamı BIST 100 Endeksi 9.380 düzeyindeydi” dedi.

Kaynak

"Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı vergi olumlu gelişmeydi ancak Türkiye yine fırsat kaçırdı."

"Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı vergi olumlu gelişmeydi ancak Türkiye yine fırsat kaçırdı."

Eğilmez, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Trump yönetiminin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 10 oranında (en düşük düzeyde) olması aslında borsa için olumlu bir gelişmeydi ve eğer iç siyasetin yarattığı olumsuz ortam olmasa BIST 100 Endeksinin Trump yönetiminin vergi kararından etkilenmemesi hatta olumlu etkilenmesi beklenirdi. Özetle söylemek gerekirse Türkiye, Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulaması nedeniyle dünyadan pozitif olarak ayrışabilecekken, yakın geçmişte defalarca tekrarladığı gibi, iç siyaset uğruna yine fırsat kaçırdı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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