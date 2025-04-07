Mahfi Eğilmez’den Trump’ın Kararına Ekrem İmamoğlu Vurgusu: “Türkiye Yine Fırsatı Kaçırdı”
Mahfi Eğilmez’den Trump’ın Kararına Ekrem İmamoğlu Vurgusu: “Türkiye Yine Fırsatı Kaçırdı”
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 10 olarak açıklaması uzmanlar tarafından olumlu karşılandı. Ancak iktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda Trump’ın vergilerine Ekrem İmamoğlu vurgusu yaptı.
Eğilmez, Türkiye’ye uygulanacak gümrük vergisinin borsa için olumlu gelişme olabileceğini ancak ‘iç siyasetin yarattığı olumsuz ortam’ nedeniyle Türkiye’nin fırsatı kaçırdığını vurguladı.
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Mahfi Eğilmez, Trump'ın gümrük vergilerinin piyasalarda yarattığı etkiyi Türkiye'de Ekrem İmamoğlu üzerinden değerlendirdi.
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"Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı vergi olumlu gelişmeydi ancak Türkiye yine fırsat kaçırdı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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