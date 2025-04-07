Üniversite öğrencileri, Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerin tutuklanan öğrencilerin serbest kalması için derslere ve sınavlara girmeyerek boykot yapılması gerektiğini ifade ediyordu.

Sosyal medyada bazı üniversitelerde boykot için derslerin boş kaldığı da iddia edilmişti.