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YÖK’ten Üniversitelere Talimat İddiası: "Boykot Çağrısı Yapan Öğrenci ve Akademisyenler İçin İşlem Yapın"

YÖK’ten Üniversitelere Talimat İddiası: "Boykot Çağrısı Yapan Öğrenci ve Akademisyenler İçin İşlem Yapın"

YÖK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 19:41

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yapılan gösterilerde çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmıştı. Son günlerde öğrenciler protesto nedeniyle dersleri boykot çağrısı yapıyordu.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda boykot çağrısı yapan öğrenci, akademisyen ve idari personel için işlem yapılması talimatı gönderdiği iddia edildi.

Kaynak: Politik Yol

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında üniversitelerde derslerin boykot edilmesi için çağrı yapılıyordu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında üniversitelerde derslerin boykot edilmesi için çağrı yapılıyordu.

Üniversite öğrencileri, Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerin tutuklanan öğrencilerin serbest kalması için derslere ve sınavlara girmeyerek boykot yapılması gerektiğini ifade ediyordu.

Sosyal medyada bazı üniversitelerde boykot için derslerin boş kaldığı da iddia edilmişti.

Politik Yol’dan Mehmet Baran Kılıç’ın haberine göre, YÖK boykot çağrılarıyla ilgili harekete geçti.

Politik Yol’dan Mehmet Baran Kılıç’ın haberine göre, YÖK boykot çağrılarıyla ilgili harekete geçti.

YÖK’ün tüm üniversitelere gönderdiği yazıda, üniversite yönetimlerinden, boykot çağrısında bulunan öğrenci, akademisyen ve idari elemanlar hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemleri yapması istendi.

Kaynak

YÖK’ün gönderdiği iddia edilen talimat 👇

YÖK’ün gönderdiği iddia edilen talimat 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Pelda

YÖK, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?! Sığ ve satılmış zihinlerinizi üzerimizden çekin. Bir tane aklı selim, anayasal hak tanıyan kurum/kuruluş kalmadı.

withlove

Saçmalık ötesi 😡

pabare

Allah belanızı versin ya bu akp hiç mi adnan menderes belgeseli izlemedi aq hiç mi yani sonunuz daha beter olacak hala kaşınıyorlar hani bizi yargılamayın ya... Devamını Gör