YÖK’ten Üniversitelere Talimat İddiası: "Boykot Çağrısı Yapan Öğrenci ve Akademisyenler İçin İşlem Yapın"
YÖK’ten Üniversitelere Talimat İddiası: "Boykot Çağrısı Yapan Öğrenci ve Akademisyenler İçin İşlem Yapın"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yapılan gösterilerde çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmıştı. Son günlerde öğrenciler protesto nedeniyle dersleri boykot çağrısı yapıyordu.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda boykot çağrısı yapan öğrenci, akademisyen ve idari personel için işlem yapılması talimatı gönderdiği iddia edildi.
Kaynak: Politik Yol
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında üniversitelerde derslerin boykot edilmesi için çağrı yapılıyordu.
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Politik Yol’dan Mehmet Baran Kılıç’ın haberine göre, YÖK boykot çağrılarıyla ilgili harekete geçti.
YÖK’ün gönderdiği iddia edilen talimat 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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YÖK, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?! Sığ ve satılmış zihinlerinizi üzerimizden çekin. Bir tane aklı selim, anayasal hak tanıyan kurum/kuruluş kalmadı.
Saçmalık ötesi 😡
Allah belanızı versin ya bu akp hiç mi adnan menderes belgeseli izlemedi aq hiç mi yani sonunuz daha beter olacak hala kaşınıyorlar hani bizi yargılamayın ya... Devamını Gör