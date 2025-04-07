Bakan Yılmaz Tunç "ABD’den İzin Alındı" İddiasına Tepki Gösterdi: "Saçma Sapan Bir İddia"

Bakan Tunç, “Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Yargı, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'icazet' alarak işlem yapacak öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii kimlerin nerelerden icazet aldığını, kimin bu ülkeyi ve bu ülkenin yargısını yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Herhalde kendisini ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek, 'Yalnız bırakıldık' diyen kendisi. Yargı, ne içeriden ne dışarıdan, hiç kimseden talimat almaz. Yabancılardan hiç almaz.” ifadelerini kullandı.