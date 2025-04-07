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Bakan Yılmaz Tunç "ABD’den İzin Alındı" İddiasına Tepki Gösterdi: "Saçma Sapan Bir İddia"

Bakan Yılmaz Tunç "ABD’den İzin Alındı" İddiasına Tepki Gösterdi: "Saçma Sapan Bir İddia"

Yılmaz Tunç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 18:57

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün basın mensuplarına İBB’ye yapılan “yolsuzluk” soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması için Trump’tan izin alındı” iddiasına sinirlendi ve “saçma sapan bir iddia” ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

23 Mart’ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu için “Operasyon için ABD’den izin alındı. Donald Trump’ın tutuklamadan haberi vardı” iddiaları ortaya atılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ABD iddalarına tepki gösterdi.

“Saçma sapan bir iddia”

“Saçma sapan bir iddia”

Bakan Tunç, “Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Yargı, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'icazet' alarak işlem yapacak öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii kimlerin nerelerden icazet aldığını, kimin bu ülkeyi ve bu ülkenin yargısını yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Herhalde kendisini ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek, 'Yalnız bırakıldık' diyen kendisi. Yargı, ne içeriden ne dışarıdan, hiç kimseden talimat almaz. Yabancılardan hiç almaz.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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