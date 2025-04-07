Bakan Yılmaz Tunç "ABD’den İzin Alındı" İddiasına Tepki Gösterdi: "Saçma Sapan Bir İddia"
Bakan Yılmaz Tunç "ABD’den İzin Alındı" İddiasına Tepki Gösterdi: "Saçma Sapan Bir İddia"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün basın mensuplarına İBB’ye yapılan “yolsuzluk” soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması için Trump’tan izin alındı” iddiasına sinirlendi ve “saçma sapan bir iddia” ifadelerini kullandı.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı.
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“Saçma sapan bir iddia”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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