Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz Edildi
Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz Edildi
19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz etti. İşte detaylar... 👇
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Avukatları İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz dilekçesini verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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