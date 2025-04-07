onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz Edildi

Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 15:06

19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz etti. İşte detaylar... 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avukatları İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz dilekçesini verdi.

Avukatları İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz dilekçesini verdi.

İtiraz İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir tarafından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne yapıldı. 

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz.”

Öte yandan itiraz dilekçesinin işleme alındığı öğrenildi.  Öte yandan İmamoğlu’na destek eylemlerinde tutuklanan gençlerin tutukluluğuna da itiraz edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın