Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz Edildi

İtiraz İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir tarafından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne yapıldı.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz.”

Öte yandan itiraz dilekçesinin işleme alındığı öğrenildi. Öte yandan İmamoğlu’na destek eylemlerinde tutuklanan gençlerin tutukluluğuna da itiraz edildi.