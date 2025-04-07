Mahir Polat'ın Cezaevinde Yaşadıklarına Dair Dikkat Çeken Paylaşım: "Başıma Geleceklerden Sorumluyum"

Tutuklu bulunan Mahir Polat, sahip olduğu hastalıkların cezaevi koşullarında giderek kötüleşmesi nedeniyle hakkında karar bekleniyor.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat’ın 1 haftalık tansiyon ölçümlerini paylaşmış 'Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor' ifadelerini kullanmıştı.

Polat’ın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilmesi amacıyla bugün Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kontrolleri tamamlanan Polat için avukatı Erdem, 'Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu'nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün (7 Nisan Pazartesi) yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir. Adli Tıp raporunu beklemek durumundayız” dedi.

Tunç’un açıklaması şöyle:

“Bahsettiğiniz tutukluyla ilgili olarak, cezaevine naklinden sonra belirttiği şikayetler sonrası bir ön muayene yapılmıştır. Sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir, orada birtakım tetkikler ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yine oradaki heyetin kararıyla cezaevine tekrar geri alınmıştır. Orada da yine şikayetlerin devam etmesinin üzerinde kampüs hastanesinde doktorların tetkikleri sağlanmıştır ve Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verilmiştir. Şimdi adli tıbba sevkiyle ilgili durum söz konusu. Bugün Adli Tıp gerekli muayeneleri yapacaktır. İlgiliyle ilgili olarak gerekli raporu Adli Tıp verecektir. Adli Tıbbın verdiği rapor doğrultusunda da yine bir karar verilecekse buna yine Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir. Adli Tıp raporunu beklemek durumundayız.”