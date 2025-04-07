Mahir Polat'ın Cezaevinde Yaşadıklarına Dair Dikkat Çeken Paylaşım: "Başıma Geleceklerden Sorumluyum"
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. ATK kontrolleri tamamlanan Polat, yeniden cezaevine götürüldü. Kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Polat, hakkında bugün tahliye edilip edilmeyeceğine dair karar bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adli Tıbbın verdiği rapor doğrultusunda da yine bir karar verilecekse buna yine Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir” dedi.
Öte yandan Seyhan Avşar, X hesabından Polat’ın dün yaşadığı sağlık sorununa dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ciddi hastalıkları bulunan Mahir Polat hakkında karar bekleniyor.
"Mahir Polat 'tansiyon nedeniyle başıma geleceklerden ben sorumluyum' şeklinde beyanname verdi."
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