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Mahir Polat'ın Cezaevinde Yaşadıklarına Dair Dikkat Çeken Paylaşım: "Başıma Geleceklerden Sorumluyum"

Mahir Polat'ın Cezaevinde Yaşadıklarına Dair Dikkat Çeken Paylaşım: "Başıma Geleceklerden Sorumluyum"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.04.2025 - 14:27

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. ATK kontrolleri tamamlanan Polat, yeniden cezaevine götürüldü. Kalp, hipertansiyon ve diyabet hastası olan Polat, hakkında bugün tahliye edilip edilmeyeceğine dair karar bekleniyor. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adli Tıbbın verdiği rapor doğrultusunda da yine bir karar verilecekse buna yine Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir” dedi.

Öte yandan Seyhan Avşar, X hesabından Polat’ın dün yaşadığı sağlık sorununa dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Ciddi hastalıkları bulunan Mahir Polat hakkında karar bekleniyor.

Ciddi hastalıkları bulunan Mahir Polat hakkında karar bekleniyor.

Tutuklu bulunan Mahir Polat, sahip olduğu hastalıkların cezaevi koşullarında giderek kötüleşmesi nedeniyle hakkında karar bekleniyor. 

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat’ın 1 haftalık tansiyon ölçümlerini paylaşmış 'Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor' ifadelerini kullanmıştı. 

Polat’ın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilmesi amacıyla bugün Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kontrolleri tamamlanan Polat için avukatı Erdem, 'Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu'nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün (7 Nisan Pazartesi) yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir. Adli Tıp raporunu beklemek durumundayız” dedi. 

Tunç’un açıklaması şöyle:

“Bahsettiğiniz tutukluyla ilgili olarak, cezaevine naklinden sonra belirttiği şikayetler sonrası bir ön muayene yapılmıştır. Sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir, orada birtakım tetkikler ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yine oradaki heyetin kararıyla cezaevine tekrar geri alınmıştır. Orada da yine şikayetlerin devam etmesinin üzerinde kampüs hastanesinde doktorların tetkikleri sağlanmıştır ve Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verilmiştir. Şimdi adli tıbba sevkiyle ilgili durum söz konusu. Bugün Adli Tıp gerekli muayeneleri yapacaktır. İlgiliyle ilgili olarak gerekli raporu Adli Tıp verecektir. Adli Tıbbın verdiği rapor doğrultusunda da yine bir karar verilecekse buna yine Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir. Adli Tıp raporunu beklemek durumundayız.”

"Mahir Polat 'tansiyon nedeniyle başıma geleceklerden ben sorumluyum' şeklinde beyanname verdi."

"Mahir Polat 'tansiyon nedeniyle başıma geleceklerden ben sorumluyum' şeklinde beyanname verdi."
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Gazeteci Seyhan Avşar, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem ilk kez açıkladı. Dün sabah Mahir Polat'ın tansiyonu 19'u görmüş. Cezaevindeki sağlık görevlileri hastaneye sevk etmek istemiş. Ancak Mahir Polat, hastaneye sevk edildiğinde bedenen çok zorlandığını aktararak, cezaevinde ilaç almak istediğini aktarmış. 

Polat'ın hastaneye gitmemek istememesi nedeniyle cezaevi yönetimine kendisi tarafından beyanname verilmiş: 'Tansiyon nedeniyle başıma geleceklerden ben sorumluyum' şeklinde.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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