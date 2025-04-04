Sosyal Medya Tek Yürek Oldu: “Mahir Polat Serbest Bırakılsın”
Sosyal Medya Tek Yürek Oldu: “Mahir Polat Serbest Bırakılsın”
İBB'ye başlatılan operasyonlar kapsamında 23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sosyal medyada 'Serbest bırakılsın' çağrıları artıyor. Avukat Erkam Erdem, ciddi rahatsızlıkları bulunan Polat'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında giderek kötüleştiğini paylaştı. İşte Erdem'in Polat hakkındaki güncel açıklamaları ve sosyal medyada artan 'Mahir Polat Serbest Bırakılsın' 'Mahir Polatı Serbest Bırakın' çağrıları...
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Avukat Erkam Erdem, cezaevinde giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı.
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Sosyal medyada Mahir Polat’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinde kalmasına yönelik tepkiler artıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı.
Sosyal medya kullanıcıları “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” / "Mahir Polat'ı Serbest Bırakın" etiketlerinde tek yürek oldu.
"Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur..."
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"Göz göre bir insanın hayatı riske atılıyor..."
"İşkence ve intikam süreci..."
"Bu nasıl bir hırs, nasıl bir kin…"
"Gelin birlikte rasgele cezaevlerini ziyaret edelim..."
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"Suçsuz birini sağlık hakkından mahrum bırakamazsınız..."
"Yazıktır, ayıptır…"
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"Çok büyük vebal alıyorsunuz..."
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"Domuz bağıyla vahşi katliamlar yapanları sokağa saldınız..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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