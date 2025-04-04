Sosyal Medya Tek Yürek Oldu: “Mahir Polat Serbest Bırakılsın”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi de Mahir Polat. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 19 Mart’ta gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 23 Mart günü hakkında tutuklama kararı verilen Polat, cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi rahatsızlıklara sahip olan Polat, 23 Mart’tan bu yana cezaevinden iki kez hastaneye kaldırıldı. Cezaevine girmeden kısa süre önce anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, cezaevindeyken bir kez daha anjiyo oldu. Avukat Erkam Erdem, doktorlardan aldığı bilgiyi paylaştı. Erdem, Polat’ın sahip olduğu hipertansiyonun beyin ve böbreklerde harabiyete neden olduğunu; kalp krizi, beyin kanaması riskini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Erdem, Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında sağlık durumunun giderek kötüye gittiğini belirterek tahliyesi için itiraz dilekçesini verdiklerini duyurdu. Avukat Erdem, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir.

Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz.

Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”