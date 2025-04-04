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Sosyal Medya Tek Yürek Oldu: “Mahir Polat Serbest Bırakılsın”

Sosyal Medya Tek Yürek Oldu: “Mahir Polat Serbest Bırakılsın”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 21:09

İBB'ye başlatılan operasyonlar kapsamında 23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sosyal medyada 'Serbest bırakılsın' çağrıları artıyor. Avukat Erkam Erdem, ciddi rahatsızlıkları bulunan Polat'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında giderek kötüleştiğini paylaştı. İşte Erdem'in Polat hakkındaki güncel açıklamaları ve sosyal medyada artan 'Mahir Polat Serbest Bırakılsın' 'Mahir Polatı Serbest Bırakın' çağrıları...

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Avukat Erkam Erdem, cezaevinde giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Avukat Erkam Erdem, cezaevinde giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi de Mahir Polat. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 19 Mart’ta gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 23 Mart günü hakkında tutuklama kararı verilen Polat, cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşıyor. 

Kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi rahatsızlıklara sahip olan Polat, 23 Mart’tan bu yana cezaevinden iki kez hastaneye kaldırıldı. Cezaevine girmeden kısa süre önce anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, cezaevindeyken bir kez daha anjiyo oldu. Avukat Erkam Erdem, doktorlardan aldığı bilgiyi paylaştı. Erdem, Polat’ın sahip olduğu hipertansiyonun beyin ve böbreklerde harabiyete neden olduğunu; kalp krizi, beyin kanaması riskini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Erdem, Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında sağlık durumunun giderek kötüye gittiğini belirterek tahliyesi için itiraz dilekçesini verdiklerini duyurdu. Avukat Erdem, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir.

Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz.

Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

Sosyal medyada Mahir Polat’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinde kalmasına yönelik tepkiler artıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı.

Sosyal medyada Mahir Polat’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinde kalmasına yönelik tepkiler artıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevkinin kararlaştırıldığını belirtti. Adalet Bakanı, yapılan paylaşımların bazılarını spekülatif olarak nitelendirdi. 

Tunç, “Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Sosyal medya kullanıcıları “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” / "Mahir Polat'ı Serbest Bırakın" etiketlerinde tek yürek oldu.

Sosyal medya kullanıcıları “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” / "Mahir Polat'ı Serbest Bırakın" etiketlerinde tek yürek oldu.

Pek çok kişi Polat’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinde kalmasını “işkence” olarak nitelendirirken kimisi ise yapılanları vicdansızlık ve hukuksuzluk olarak nitelendiriyor. İşte Mahir Polat için yapılan paylaşımlar 👇

"Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur..."

"Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur..."
twitter.com

'Sayın Adalet Bakanı @yilmaztunc ben size tek şey sormak istiyorum; Mahir Polat sizin kardeşiniz olsaydı bir hücrede gece yarısı tansiyonu 24 (ölüm riski) olsaydı ve bu risk sürekli tepenizde dursaydı. Hücreden infaz memurlarını çağırması revirde 1 saat bekleyip, üstüne 1 saat kapalı araçla hastaneye gönderilseydi. Allah korusun bu süre içinde geri dönülemez bir noktadan şans eseri dönseydi yine aynı cümleleri yazabilir miydiniz? 

Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur, insani olarak başka adli kontrol süreçleri altında yargılanması mümkün iken bu insani adımı neden Mahir Polat'tan mı esirgiyorsunuz? #MahirPolatıSerbestBırakın'

twitter.com
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"Göz göre bir insanın hayatı riske atılıyor..."

"Göz göre bir insanın hayatı riske atılıyor..."
twitter.com

'Göz göre bir insanın hayatı riske atılıyor, bu  adaletsizliğin açıklaması var mı? 

Silivri'de hayatını kaybedenler listesine Mahir Polat'ı ekleme kararı mı verildi? '

"İşkence ve intikam süreci..."

"İşkence ve intikam süreci..."
twitter.com

'Hastalıklarını ve durumunun ciddiyetini bildikleri halde Mahir Bey’i hala bırakmıyorlar. İftira gibi, bu da bir işkence ve intikam süreci.'

"Bu nasıl bir hırs, nasıl bir kin…"

"Bu nasıl bir hırs, nasıl bir kin…"
twitter.com

'Her şeyin hukuka uygun ilerlediği ve mahkemelerin anlatıldığı gibi bağımsız olduğu paralel bir evrende olduğumuzu hayal edelim. 

Mahir Polat da suçlu olsun… 

Henüz iddianamesi bile olmayan, dosyasında hiçbir delil bulunmayan bir kişi… 

Siz bu adamı ev hepsinde değil de hapishanede tutuyorsunuz. 

Bu nasıl bir hırs, nasıl bir kin…

Tarihe geçiyorsunuz.'

"Gelin birlikte rasgele cezaevlerini ziyaret edelim..."

"Gelin birlikte rasgele cezaevlerini ziyaret edelim..."
twitter.com

'Sayın Tunç, cezaevlerinde sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar var. Yurt çapında birçok cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden çok sayıda yakınma var. Bunları Meclis Komisyon toplantılarında dile getirdiğimiz zaman, topu Sağlık Bakanlığına atmıştınız. Gelin birlikte rasgele cezaevlerini ziyaret edelim. Ne dersiniz? @yilmaztunc'

👇

👇
twitter.com
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"Suçsuz birini sağlık hakkından mahrum bırakamazsınız..."

"Suçsuz birini sağlık hakkından mahrum bırakamazsınız..."
twitter.com

'Adli Tıp Kurumu raporu için  Pazartesini bekliyor ne demek ya…

Böyle bir şey kabul edilemez

Suç işliyorsunuz

Suçsuz birini sağlık hakkından mahrum bırakamazsınız

#MahirPolatıSerbestBırakın'

"Yazıktır, ayıptır…"

"Yazıktır, ayıptır…"
twitter.com

'Abi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?

Muhafazakar kesimin ılımlı, vicdanlı insanı yok mu hiç?

Hiç mi toplanıp ortak bir çağrı yapamazlar?

Mahir Polat bırakın tedavisini olsun, tedavisini olurken yargılansın.

Bu nedir arkadaş ya!

Yazıktır, ayıptır…'

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twitter.com

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👇
twitter.com

"Çok büyük vebal alıyorsunuz..."

"Çok büyük vebal alıyorsunuz..."
twitter.com

'Saçmalığa son verin ve Mahir Polat'ı serbest bırakın artık. Çok büyük vebal alıyorsunuz göz göre göre böyle değerli bir insana bunu yaşatıyorsunuz.'

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twitter.com

'Atatürk’ün rehin düşen düşman askerine yapmadığı , Mahir Polat’a yapıldı'

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twitter.com

'Mahir Polat tutuklandığından bu yana 3. Kez hastaneye sevk ediliyor. Her seferinde aynı bekleyiş aynı işkence tekrarlanıyor. Yeter artık❗️ #MahirPolatıSerbestBırakın'

"Domuz bağıyla vahşi katliamlar yapanları sokağa saldınız..."

"Domuz bağıyla vahşi katliamlar yapanları sokağa saldınız..."
twitter.com

'Konca Kuriş'i diri diri toprağa gömenleri, domuz bağıyla vahşi katliamlar yapanları sokağa saldınız. 

Hayatında tek bir karıncayı incitmemiş, ağır hastalıkları olan Mahir Polat'ı neden içeride tutuyorsunuz?'

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👇
twitter.com

'Tüm hasta tutsaklar ve #MahirPolatSerbestBırakılsın'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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