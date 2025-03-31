onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mahir Polat’ın Armağan Çağlayan’ın YouTube Programındaki Konuşması Yeniden Gündem Oldu

Mahir Polat’ın Armağan Çağlayan’ın YouTube Programındaki Konuşması Yeniden Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 16:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart Pazar gününden bu yana cezaevinde. Kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, diyabet, uyku apnesi gibi ciddi hastalıklara sahip olan Polat, Silivri Marmara Cezaevi’nden götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde anjiyo oldu. Mahir Polat'ın 2023 yılında Armağan Çağlayan'ın YouTube programında yaptığı yoksulluk konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahir Polat'ın Armağan Çağlayan programındaki ‘yoksulluk’ sözleri yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada Mahir Polat'ın serbest bırakılması için yapılan çağrılara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Hastanede anjiyo olan Mahir Polat yeniden Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Hastanede anjiyo olan Mahir Polat yeniden Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Avukatları Mahir Polat'ın sahip olduğu sağlık sorunları nedeniyle tutukluluğuna itiraz etti. Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan Polat’a 6 adet stent takıldığı ortaya çıkmıştı. Polat’ın hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi rahatsızlıklarının bulunduğu avukatları ve sağlık raporlarıyla belirtilmişti. Mahir Polat’ın avukatları tutukluluğa itiraz ettiğini açıkladı. Önceki gün cezaevinden hastaneye sevk edilen Polat, anjiyo oldu; ardından yeniden cezaevine gönderildi. 

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada “Şu an yaşadığı yüksek tansiyon esasında kalp krizi riskini gündeme getiriyor. Bu nedenle yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bizim endişemiz bu sağlık durumunun kontrolsüzlüğünün yaşamı ve sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurmasından oldukça endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Polat'ın sözlerine gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle👇

Polat'ın sözlerine gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın