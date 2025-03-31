Mahir Polat’ın Armağan Çağlayan’ın YouTube Programındaki Konuşması Yeniden Gündem Oldu
Mahir Polat’ın Armağan Çağlayan’ın YouTube Programındaki Konuşması Yeniden Gündem Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart Pazar gününden bu yana cezaevinde. Kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, diyabet, uyku apnesi gibi ciddi hastalıklara sahip olan Polat, Silivri Marmara Cezaevi’nden götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde anjiyo oldu. Mahir Polat'ın 2023 yılında Armağan Çağlayan'ın YouTube programında yaptığı yoksulluk konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Mahir Polat'ın Armağan Çağlayan programındaki ‘yoksulluk’ sözleri yeniden gündem oldu.
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Hastanede anjiyo olan Mahir Polat yeniden Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderildi.
Polat'ın sözlerine gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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