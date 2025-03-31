Mahir Polat’ın Armağan Çağlayan’ın YouTube Programındaki Konuşması Yeniden Gündem Oldu

Avukatları Mahir Polat'ın sahip olduğu sağlık sorunları nedeniyle tutukluluğuna itiraz etti. Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan Polat’a 6 adet stent takıldığı ortaya çıkmıştı. Polat’ın hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi rahatsızlıklarının bulunduğu avukatları ve sağlık raporlarıyla belirtilmişti. Mahir Polat’ın avukatları tutukluluğa itiraz ettiğini açıkladı. Önceki gün cezaevinden hastaneye sevk edilen Polat, anjiyo oldu; ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada “Şu an yaşadığı yüksek tansiyon esasında kalp krizi riskini gündeme getiriyor. Bu nedenle yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bizim endişemiz bu sağlık durumunun kontrolsüzlüğünün yaşamı ve sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurmasından oldukça endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.