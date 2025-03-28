Tutuklanan Mahir Polat'ın Seçim Kampanyası Videosu Yeniden Gündem Oldu
Tutuklanan Mahir Polat'ın Seçim Kampanyası Videosu Yeniden Gündem Oldu
Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden en önemlisi Mahir Polat. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanat tarihçilerinden olan Polat en son İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmişti. Bu göreve getirilmeden önce tarihi yarımadanın bulunduğu Fatih ilçesinde CHP'den belediye başkanı adayı olmuş. Rakibine ufak bir farkla yenilmişti. Mahir Polat'ın seçim kampanyası döneminde tarihi Süleymaniye semtiyle ilgili anlattıkları yeniden gündem oldu.
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Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat 2024 yerel seçimleri için Fatih'ten aday olmuştu.
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Seçim kampanyası döneminde tarihi Süleymaniye semtinin Katarlılara satıldığını iddia ettiği videosu tekrar gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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