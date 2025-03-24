Mahir Polat'ın Tutuklanmasına İş İnsanı Nevzat Aydın'dan Tepki

Aydın, Polat'la tanışmasını ve sonrasında hissettiklerini anlattı:

'Bir gün telefon çaldı, @ekrem_imamoglu arıyor. Öyle pek de konuşmayız. Ertesi gün Londra Christie’s bir Fatih Sultan Mehmet tablosu satışa çıkarıyordu - İBB’nin aldığı değil, bu başka. ‘Sen de gireceksen müsaade et biz alalım’ dedi. ‘Girecektim ama alsam da eser sizindir.’ dedim. Orada beni Mahir Polat ile tanıştırdı. Ertesi gün bütün müzayedeyi - yaklaşık 5 saat - eserleri tartışarak beraber yaşadık. Sonuçta ikimiz de alamadık, tablo çok yükseldi ama böylesine bir konuya bu kadar hakim bir kişinin bizim kültürel mirasımızla ilgili kafa yorduğunu öğrenmek kendimi çok iyi hissettirmişti.'