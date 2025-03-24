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Mahir Polat'ın Tutuklanmasına İş İnsanı Nevzat Aydın'dan Tepki

Mahir Polat'ın Tutuklanmasına İş İnsanı Nevzat Aydın'dan Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 12:53

Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB bünyesinde görev alan birçok isim de gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan birçok ismin arasında Mahir Polat da vardı. İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın tutuklanmasına da tepkiler hayli fazla. O tepkilerden biri de Nevzat Aydın'dan geldi. Nevzat Aydın, 'Mahir Polat size ne yapmış olabilir?' dedi.

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Ekrem İmamoğlu birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında Mahir Polat da var.

Ekrem İmamoğlu birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında Mahir Polat da var.

İBB Genel Sekreteri olan Mahir Polat, özellikle kültürel alanlarda yaptıklarıyla kamuoyunun takdirini kazanmıştı. Ünlü iş insanı Nevzat Aydın da böyle bir vesileyle tanıştığı Mahir Polat'la ilgili bir paylaşım yaptı.

Nevzat Aydın nasıl tanıştıklarını anlattı.

Nevzat Aydın nasıl tanıştıklarını anlattı.

Aydın, Polat'la tanışmasını ve sonrasında hissettiklerini anlattı: 

'Bir gün telefon çaldı, @ekrem_imamoglu arıyor. Öyle pek de konuşmayız. Ertesi gün Londra Christie’s bir Fatih Sultan Mehmet tablosu satışa çıkarıyordu - İBB’nin aldığı değil, bu başka. ‘Sen de gireceksen müsaade et biz alalım’ dedi. ‘Girecektim ama alsam da eser sizindir.’ dedim. Orada beni Mahir Polat ile tanıştırdı. Ertesi gün bütün müzayedeyi - yaklaşık 5 saat - eserleri tartışarak beraber yaşadık. Sonuçta ikimiz de alamadık, tablo çok yükseldi ama böylesine bir konuya bu kadar hakim bir kişinin bizim kültürel mirasımızla ilgili kafa yorduğunu öğrenmek kendimi çok iyi hissettirmişti.'

Nevzat Aydın, paylaşımında "Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?" diye sordu.

Nevzat Aydın, paylaşımında "Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?" diye sordu.

Aydın'ın paylaşımının devamı şu şekilde:

'İBB Miras’la birlikte sadece İstanbul’daki tarihi ve kültürel değerleri değil aynı zamanda yurt dışındaki eserlerimizi de korumak için elinden geleni yapan @mhrpolat’ı da tutukladılar, biz onu koruyamadık. Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?'

Nevzat Aydın'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Nevzat Aydın'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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