Mahir Polat'ın Tutuklanmasına İş İnsanı Nevzat Aydın'dan Tepki
Mahir Polat'ın Tutuklanmasına İş İnsanı Nevzat Aydın'dan Tepki
Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB bünyesinde görev alan birçok isim de gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan birçok ismin arasında Mahir Polat da vardı. İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın tutuklanmasına da tepkiler hayli fazla. O tepkilerden biri de Nevzat Aydın'dan geldi. Nevzat Aydın, 'Mahir Polat size ne yapmış olabilir?' dedi.
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Ekrem İmamoğlu birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında Mahir Polat da var.
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Nevzat Aydın nasıl tanıştıklarını anlattı.
Nevzat Aydın, paylaşımında "Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?" diye sordu.
Nevzat Aydın'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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