Mahir Polat İçin X’te Kampanya Başlatıldı: Sağlık Sorunları Nedeniyle Tutukluluğuna İtiraz Edildi
Mahir Polat İçin X’te Kampanya Başlatıldı: Sağlık Sorunları Nedeniyle Tutukluluğuna İtiraz Edildi
Kent Uzlaşısı soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kaldığı cezaevinden yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ciddi kalp rahatsızlığı bulunan Polat için sosyal medyada “#MahirPolatıSerbestBırakın” etiketiyle kampanya başlatıldı.
Serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan kimi X kullanıcıları Mahir Polat ile ilgili anılarını paylaştı kimisi ise Polat’ın İstanbul’a katkılarını dile getirdi.
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İBB soruşturması kapsamında 23 Mart Pazar günü cezaevine gönderilen Mahir Polat’ın tutukluluğuna sağlık sorunları nedeniyle itiraz edildi.
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Polat, emniyet ifadesinde sağlık durumuna dair şunları söylemişti:
Mahir Polat’ın geçmiş dönemde kültür ve medeniyet üzerine yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
X'te Polat'ın serbest bırakılması için "#MahirPolatıSerbestBırakın" kampanyası başlatıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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