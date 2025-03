Mahir Polat İçin X’te Kampanya Başlatıldı: Sağlık Sorunları Nedeniyle Tutukluluğuna İtiraz Edildi

Mahir Polat’ın söylediği o sözler şöyle:

“İstanbul takımlarına gönül verenler de hep kazanma derdinde değil. Bizim Trabzonsporlulara sorsanız İstanbul kulüplerini tutanlar gücün yanındadır. Oysa Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray’ı tutan her bireyin hikayesi var.

Ötekileştirme dediğimiz şey etiketleme olduğu için sen kafada etiketliyorsun. Onun hikayesini dinlemiyorsun. Kimse kimsenin hikayesini merak etmiyor, aceleci davranıp etiketliyor. Her taraftarın kendi tuttuğu takım içn değeri vardır. Sevgiyle ilgili her şeyin iyi bir hikayeye ihtiyacı var. Trabzonspor’un hikayesi çok güzel. Aşklarda her zaman mutlu sonlar yoktur. Bazen mutluluklar olduğu gibi gerilim ve hüzünler de vardır. Trabzonsporlular olarak sevgi alanlarını aşındırmamak dileğiyle..'