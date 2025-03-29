Mahir Polat İçin X’te Kampanya Başlatıldı: Sağlık Sorunları Nedeniyle Tutukluluğuna İtiraz Edildi

Kent uzlaşısı kapsamında tutuklananlardan biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat. Polat, tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde sağlık sorunları yaşadı. Ciddi kalp rahatsızlığı bulunan Polat'ın yakın zamanda anjiyo geçirdiği ve 6 adet stent takıldığı öğrenildi. Polat’ın avukatı Erkam Erdem ise tahliye edilmesi için itirazda bulundu.

Polat’ın kalp rahatsızlığının yanı sıra hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkları da bulunuyor.

Avukatının yaptığı itiraz dilekçesinde Polat’ın tutukluluk süreci ihtiyacı olan tıbbi bakımı alamayacağı belirtildi. Öte yandan yaşanılan bu durumun Polat için hayati risk içerdiği ifade edildi.

İtiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

'Mahir Polat’ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesi taleplerimizin haklı olduğunu ve somut gelişmelerin Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği tartışmasızdır.”