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Vali Oğlunun TikTok Paylaşımları Tepki Çekti: Tepkilerin Ardından Hesabını Kapattı!

Vali Oğlunun TikTok Paylaşımları Tepki Çekti: Tepkilerin Ardından Hesabını Kapattı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 22:20

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlu Tarık Çiftçi’nin TikTok paylaşımları ortaya çıktı. TikTok’un yanısıra X’te de gündem olan görüntülere tepki yağdı. Tepkiler artınca Çiftçi, TikTok hesabını kapattı.

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Tepki çeken paylaşımlardan biri de böyle oldu 👇

Tarık Çiftçi'nin TikTok paylaşımları gündem oldu.

Tarık Çiftçi'nin TikTok paylaşımları gündem oldu.

Tarık Çiftçi, TikTok hesabından çakarlı araçlarla paylaşım yaptı. Çiftçi, çakarlı Mercedes araçlarıyla yaptığı paylaşımlardan bir tanesine polis emojisi koyarak 'Tahsis belgeni alayım. Bende sicil numaranı alayım' yazdı. Oda TV'de yer alan habere göre Çiftçi, bir başka paylaşımına ise “Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım?” notunu düştü. Paylaşımlara tepki artınca Tarık Çiftçi, TikTok hesabını kapattı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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