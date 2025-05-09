Vali Oğlunun TikTok Paylaşımları Tepki Çekti: Tepkilerin Ardından Hesabını Kapattı!

Tarık Çiftçi, TikTok hesabından çakarlı araçlarla paylaşım yaptı. Çiftçi, çakarlı Mercedes araçlarıyla yaptığı paylaşımlardan bir tanesine polis emojisi koyarak 'Tahsis belgeni alayım. Bende sicil numaranı alayım' yazdı. Oda TV'de yer alan habere göre Çiftçi, bir başka paylaşımına ise “Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım?” notunu düştü. Paylaşımlara tepki artınca Tarık Çiftçi, TikTok hesabını kapattı.