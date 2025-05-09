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Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e Telefon: Bahçeli, Ahmet Türk’e Ne Dedi?

Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e Telefon: Bahçeli, Ahmet Türk’e Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 20:29

PKK, 9 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada kongresinin toplandığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını belirten PKK, tarihi kararların alındığını belirtti. Terörsüz Türkiye Projesi sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın kongre açıklamasının ardından DEM Partili Ahmet Türk’ü aradı. Peki, Bahçeli Ahmet Türk’e ne dedi? Görüşmeyi Ahmet Türk, TV100’e anlattı. 

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Ahmet Türk'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

PKK kongresini topladığını ve tarihi kararlar aldığını duyurdu. Ahmet Türk, “Hayırlı Cuma” olarak nitelendirdi.

PKK kongresini topladığını ve tarihi kararlar aldığını duyurdu. Ahmet Türk, “Hayırlı Cuma” olarak nitelendirdi.

PKK tarafından bugün bir açıklama yayımlandı. Örgütten beklenen kongre açıklaması gelirken 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanıldığı belirtildi. Sürece dair DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk, tv100’e açıklamalarda bulundu. 

Türk, şunları söyledi:

“Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Bugün barışın kaçınılmaz olduğu, Demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar yapıldı. Ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda’da barışın sağlandığı dönemlerde ‘Hayırlı Cuma’ isimini verdiler. Bugün de hayırlı bir Cuma. Bugün ki kararın ortaya çıkmasına da 'Hayırlı Cuma' diyelim.”

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e telefon: Bahçeli, Türk'e ne dedi?

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e telefon: Bahçeli, Türk'e ne dedi?

Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını söyledi. 'En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir' diyen Türk, 'Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Bende Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum' diye konuştu. 

Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu kapının aralamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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