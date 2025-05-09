Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e Telefon: Bahçeli, Ahmet Türk’e Ne Dedi?
PKK, 9 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada kongresinin toplandığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını belirten PKK, tarihi kararların alındığını belirtti. Terörsüz Türkiye Projesi sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın kongre açıklamasının ardından DEM Partili Ahmet Türk’ü aradı. Peki, Bahçeli Ahmet Türk’e ne dedi? Görüşmeyi Ahmet Türk, TV100’e anlattı.
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PKK kongresini topladığını ve tarihi kararlar aldığını duyurdu. Ahmet Türk, “Hayırlı Cuma” olarak nitelendirdi.
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e telefon: Bahçeli, Türk'e ne dedi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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