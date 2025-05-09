Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e Telefon: Bahçeli, Ahmet Türk’e Ne Dedi?

Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını söyledi. 'En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir' diyen Türk, 'Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Bende Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum' diye konuştu.

Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu kapının aralamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu.'