Kuzey İrlanda’da Şiddeti Bitiren Referandum: Halkın Rekor Oyu Barışı Başlattı
Dünyada kanlı çatışmaların ardından kalıcı barışın sağlandığına dair çok örnek bulunuyor. Bunlardan birisi de Kuzey İrlanda’da yaşandı. İrlanda Cumhuriyet Ordusu ya da kısaca IRA… Kuzey İrlanda’nın Birleşik Kralık’tan ayrılarak bağımsızlığa kavuşmasını savunan IRA 1969 yılında kuruldu. Örgüt bağımsızlığın silahlı mücadele ile mümkün olduğunu şiar edinmişti. 1970’li yıllarda silahları saldırılarını artıran IRA, İngiltere’ye karşı çeşitli şiddet eylemlerinde bulundu.
1981 yılında Kuzey İrlanda milletvekili olarak İngiltere Parlamentosu’na giren Bobby Sands’in cezaevinde açlık grevinden ölümünün ardından IRA yanlıları Sinn Fein isimli partiyi kurdu.
1998 yılında ise Kuzey İrlanda Anlaşması’nın imzalanmasıyla silahlı örgüt IRA ateşkesi kabul etti ve silahlarını bıraktı.
Asırlar boyu İngiliz sömürgesi olan Kuzey İrlanda'da Protestanlar ve Katolikler, İngiliz himayesinde kalmak isteyenler ve istemeyenler olarak ayrıldı.
1960’lı yıllarda toplumun şiddet protestoları arttı ve “Troubles” olarak adlandırılan 30 yıllık çatışma süreci başladı.
Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı için 1960 yılında kurulan İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) bağımsızlığın silahlı mücadele ile olacağını savunuyordu.
1981 yılında bir milletvekilinin açlık grevinde ölmesi, bir siyasi partinin doğuşuna sebep oldu.
‘Demir Leydi’ IRA ile görüşmek için önşart sundu.
İşçi Parti’nin başa geçmesiyle barış sürecinin adımı atıldı.
Blair, ön şart koymadan Sinn Fein lideriyle görüştü.
1998 yılında Kuzey İrlanda Anlaşması imzalandı.
Halk oyuna sunuldu.
Yapılan anlaşma günümüzde tüm sorunları ortadan kaldırmasada şiddet olaylarını sona erdirmede önemli bir role sahip olduğu düşünülüyor.
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