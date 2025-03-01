Kuzey İrlanda’da Şiddeti Bitiren Referandum: Halkın Rekor Oyu Barışı Başlattı

Dünyada kanlı çatışmaların ardından kalıcı barışın sağlandığına dair çok örnek bulunuyor. Bunlardan birisi de Kuzey İrlanda’da yaşandı. İrlanda Cumhuriyet Ordusu ya da kısaca IRA… Kuzey İrlanda’nın Birleşik Kralık’tan ayrılarak bağımsızlığa kavuşmasını savunan IRA 1969 yılında kuruldu. Örgüt bağımsızlığın silahlı mücadele ile mümkün olduğunu şiar edinmişti. 1970’li yıllarda silahları saldırılarını artıran IRA, İngiltere’ye karşı çeşitli şiddet eylemlerinde bulundu.

1981 yılında Kuzey İrlanda milletvekili olarak İngiltere Parlamentosu’na giren Bobby Sands’in cezaevinde açlık grevinden ölümünün ardından IRA yanlıları Sinn Fein isimli partiyi kurdu.

1998 yılında ise Kuzey İrlanda Anlaşması’nın imzalanmasıyla silahlı örgüt IRA ateşkesi kabul etti ve silahlarını bıraktı.

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