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Yeni Barış Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Yeni Barış Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 14:24

Türkiye yeni bir sürece girdi. Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında aylarca konuşulacak ve tartışılacak çıkışa imza atmıştı. Bahçeli, 'Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin” sözleriyle yeni sürecin kapısını açmıştı. 

Ekim 2024’te başlayan süreç 27 Şubat 2025 Perşembe günü boyut atladı. Terörist Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı geldi. 1 Mart 2025 Cumartesi günü ise PKK ateşkes ilan ettiğini duyurdu. 

Türkiye oldukça hareketli ve sıcak saniyelere şahit olurken bir yanda “Teröristle çözüm mü olur?' sözleriyle tepki gösterenler ve süreci kabul etmeyenler var; bir yanda da “Terör artık son bulsun” diyerek destekleyenler. 

Biz de bu tartışmalardan ve soru işaretlerinden yola çıkarak sizlere 'Yeni Barış Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?” diye sormak istiyoruz. 

Anketimizde görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 👇 

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Her şey Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleriyle başladı.

Her şey Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleriyle başladı.

Bahçeli, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a seslenerek 'Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin” demişti. 

Bu sözler büyük yankı uyandırırken DEM Parti bile “Bu kadarını beklemiyorduk” sözleriyle Bahçeli’nin talebine şaşkınlığını dile getirmişti.

Bahçeli, yeni süreci bu sözlerle başlatmıştı 👇

Bahçeli’nin bu sözleri yeni barış sürecini başlatan bir adım oldu hiç şüphesiz. 27 Şubat 2025 Perşembe günü ise Öcalan’dan beklenen çağrı geldi.

Bahçeli’nin bu sözleri yeni barış sürecini başlatan bir adım oldu hiç şüphesiz. 27 Şubat 2025 Perşembe günü ise Öcalan’dan beklenen çağrı geldi.

PKK lideri terörist Abdullah Öcalan, tarihi çağrıda bulundu. Örgüte silah bırakması için çağrıda bulundu, “PKK kendini feshetmeli” dedi.

Öcalan'ın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Öcalan’ın çağrısına PKK yanıt verdi: “Ateşkes ilan ediyoruz.”

Öcalan’ın çağrısına PKK yanıt verdi: “Ateşkes ilan ediyoruz.”

PKK, 1 Mart 2025 Cumartesi günü ateşkes ilan ettiğini duyurdu. PKK Yürütme Komitesi “Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz” dedi.

Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni safhaya geçilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni safhaya geçilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'ın çağrısından bir gün sonra (28 Mart Cuma 2025) sürece dair 'Yeni safhaya geçilmiştir' açıklaması yaptı.

Erdoğan, 'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur insiyatifi ile başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen Terörsüz Türkiye hedefiyle dün itibarıyla artık yeni safhaya geçilmiştir. Süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir' ifadelerini kullandı.

Detaylar için tıklayınız 👇

Türkiye'de yeni bir süreç başlarken toplum bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım sürece tepkisini gösteriyor, bir kısım da "Terör bitsin" sözleriyle destek veriyor.

Türkiye'de yeni bir süreç başlarken toplum bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım sürece tepkisini gösteriyor, bir kısım da "Terör bitsin" sözleriyle destek veriyor.

Peki siz yeni barış süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?

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1. Yeni barış sürecinden umutlu musunuz?

2. Süreci destekliyor musunuz?

3. Sürecin başarıya ulaşacağını düşünüyor musunuz?

4. Başlayan sürecin ve PKK'nın ateşkes ilan etmesinin ülkeye olumlu katkı yapacağına inanıyor musunuz?

5. Peki bu sorun nasıl çözülür?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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