Türkiye yeni bir sürece girdi. Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında aylarca konuşulacak ve tartışılacak çıkışa imza atmıştı. Bahçeli, 'Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin” sözleriyle yeni sürecin kapısını açmıştı.

Ekim 2024’te başlayan süreç 27 Şubat 2025 Perşembe günü boyut atladı. Terörist Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı geldi. 1 Mart 2025 Cumartesi günü ise PKK ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Türkiye oldukça hareketli ve sıcak saniyelere şahit olurken bir yanda “Teröristle çözüm mü olur?' sözleriyle tepki gösterenler ve süreci kabul etmeyenler var; bir yanda da “Terör artık son bulsun” diyerek destekleyenler.

Biz de bu tartışmalardan ve soru işaretlerinden yola çıkarak sizlere 'Yeni Barış Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?” diye sormak istiyoruz.

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