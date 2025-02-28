onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sessizliğini Bozdu: “Kutlu Bir Dönemin Eşiğindeyiz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sessizliğini Bozdu: “Kutlu Bir Dönemin Eşiğindeyiz”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 17:47

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın tarihi çağrısının ardından sessizliğini X hesabından yaptığı bir paylaşımla bozdu. Bahçeli’nin Ramazan ayı mesajında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Bahçeli, “Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı oldu. O günden bu yana Devlet Bahçeli kameralardan uzak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı oldu. O günden bu yana Devlet Bahçeli kameralardan uzak.

Bahçeli’nin sağlık durumuna dair MHP’li isimlerden açıklamalar geliyor. Son duruma dair açıklama 27 Şubat Perşembe günü MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den gelmişti.

MHP: “Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir.”

MHP: “Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir.”

MHP’li Yönter, yaptığı açıklamada şunları dedi:

'Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir.

Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderim.”

Öcalan 27 Şubat Perşembe günü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya MHP liderinin ne diyeceği merak konusuydu.

Öcalan 27 Şubat Perşembe günü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya MHP liderinin ne diyeceği merak konusuydu.

Öcalan ile süreci başlatan Devlet Bahçeli olmuştu, Bahçeli, Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında Öcalan'a çağrıda bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sessizliğini bir X paylaşımıyla bozdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sessizliğini bir X paylaşımıyla bozdu.

Ramazan ayına dair kutlama mesajı paylaşan Bahçeli'nin açıklamasında dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Bu ifadelerin Öcalan'ın çağrısına yönelik olduğunu akıllara getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz."
twitter.com

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

'Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz.

Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur.

Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır.

Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum."

"Barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum."

'Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum.

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan…'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
34
14
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Jonathan

herifin hayatı sürpriz sonlu film gibi. Spoiler: ömrü boyunca milliyetçi gibi görünerek milleti trolleyip ölmeden önce ülkeyi gavura satıyo.

Osman Elmallı

morgdan mı attı tweet

Jonathan

devlet bahçeli out , ümit özdağ in.