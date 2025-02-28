MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sessizliğini Bozdu: “Kutlu Bir Dönemin Eşiğindeyiz”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sessizliğini Bozdu: “Kutlu Bir Dönemin Eşiğindeyiz”
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın tarihi çağrısının ardından sessizliğini X hesabından yaptığı bir paylaşımla bozdu. Bahçeli’nin Ramazan ayı mesajında dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Bahçeli, “Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı oldu. O günden bu yana Devlet Bahçeli kameralardan uzak.
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MHP: “Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir.”
Öcalan 27 Şubat Perşembe günü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya MHP liderinin ne diyeceği merak konusuydu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sessizliğini bir X paylaşımıyla bozdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz."
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"Barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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herifin hayatı sürpriz sonlu film gibi. Spoiler: ömrü boyunca milliyetçi gibi görünerek milleti trolleyip ölmeden önce ülkeyi gavura satıyo.
morgdan mı attı tweet
devlet bahçeli out , ümit özdağ in.