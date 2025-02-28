Öcalan’ın Tarihi Çağrıyı Yaptığı Gün İmralı’da Yaşananların Perde Arkası
Öcalan’ın Tarihi Çağrıyı Yaptığı Gün İmralı’da Yaşananların Perde Arkası
PKK lideri terörist Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 Perşembe günü tarihi çağrısını yaptı. “PKK kendini feshetmeli” diyen Öcalan, çağrı mektubunda “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerine yer vermişti. Türkiye’nin bir numaralı gündemi Öcalan’ın çağrısı olurken İmralı Adası’nda neler yaşandığı merak ediliyor. CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan, Öcalan’ın çağrısı öncesi İmralı’da yaşananları anlattı.
İşte Öcalan’ın tarihi çağrıyı yaptığı gün İmralı’da yaşananların perde arkası.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni süreçle ilgili 27 Şubat Perşembe günü tarihi bir gün yaşandı.
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Öcalan: “Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.”
Öcalan’ın bu çağrısı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu. Heyet, dün İmralı Adası’na gitti. Peki tarihi çağrının yapıldığı gün İmralı’da neler yaşandı?
“Adaya havayoluyla gidildi.”
“Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapıldı.”
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“Öcalan’la heyet üyeleri tek tek ve toplu fotoğraf çekildi. Adada 4 saat kalındı.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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