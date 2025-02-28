onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öcalan’ın Tarihi Çağrıyı Yaptığı Gün İmralı’da Yaşananların Perde Arkası

Öcalan’ın Tarihi Çağrıyı Yaptığı Gün İmralı’da Yaşananların Perde Arkası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 16:42

PKK lideri terörist Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 Perşembe günü tarihi çağrısını yaptı. “PKK kendini feshetmeli” diyen Öcalan, çağrı mektubunda “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerine yer vermişti. Türkiye’nin bir numaralı gündemi Öcalan’ın çağrısı olurken İmralı Adası’nda neler yaşandığı merak ediliyor. CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan, Öcalan’ın çağrısı öncesi İmralı’da yaşananları anlattı. 

İşte Öcalan’ın tarihi çağrıyı yaptığı gün İmralı’da yaşananların perde arkası.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni süreçle ilgili 27 Şubat Perşembe günü tarihi bir gün yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni süreçle ilgili 27 Şubat Perşembe günü tarihi bir gün yaşandı.

Ekim 2024’te partisinin grup toplantısında Öcalan’a terörün bittiğine dair açıklama yapması için çağrıda bulunan Bahçeli’nin bu çağrısı karşılık buldu. PKK lideri terörist Abdullah Öcalan, 27 Şubat Perşembe günü PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu.

Öcalan: “Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.”

Öcalan: “Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.”

“PKK kendini feshetmelidir” diyen Öcalan’ın mektubunda şu ifadeler öne çıktı:

“Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.'

Öcalan’ın bu çağrısı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu. Heyet, dün İmralı Adası’na gitti. Peki tarihi çağrının yapıldığı gün İmralı’da neler yaşandı?

Öcalan’ın bu çağrısı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu. Heyet, dün İmralı Adası’na gitti. Peki tarihi çağrının yapıldığı gün İmralı’da neler yaşandı?

CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan, İmralı Adası'nda tüm gün yaşananları anlattı. 

Kaynak

“Adaya havayoluyla gidildi.”

“Adaya havayoluyla gidildi.”

Arıkan, İmralı’ya saat 09.00’da havayoluyla gidildiğine dair iddialar olduğunu söyledi. Abdullah Öcalan dışında bölgedeki hapishanede kalan üç kişinin karşılandığını ve karşılamadan sonra çağrı yapılacak salona geçildiğini belirtti.

“Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapıldı.”

“Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapıldı.”

Öcalan’ın kamera karşısında çağrıyı okuduğunu söyleyen Arıkan, “Bildiri bir değil iki kez okundu. Öcalan çağrıyı kendisi okudu, okurken 3 kamera ile çekim yapıldığı yönünde DEM Parti kaynaklarından bilgi var. Bu sözler Öcalan'a ait değil' ifadesi üzerinden baktığımızda onun da garantisi yapıldı” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Öcalan’la heyet üyeleri tek tek ve toplu fotoğraf çekildi. Adada 4 saat kalındı.”

“Öcalan’la heyet üyeleri tek tek ve toplu fotoğraf çekildi. Adada 4 saat kalındı.”

Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açıklama yapıldı, yemek yenildi ve sonrasında fotoğraflar çekildi. Öcalan'la heyet üyeleri tek tek ve toplu fotoğraf çekildi. 4 saat kalındıktan sonra 14.30 gibi İstanbul'a dönüldü ve 17.00'de de bu açıklama yapıldı. Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla yazdığı metin var. Bir de çıktısı var.”

CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan'ın iddialarını izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nolmus ki

Ülkeye bak, bok içindeyiz resmen...

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.