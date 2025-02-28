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Abdullah Öcalan'ın Verdiği Fotoğraftaki Diğer İsimler Kim?

Abdullah Öcalan'ın Verdiği Fotoğraftaki Diğer İsimler Kim?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.02.2025 - 13:58

Geçtiğimiz gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla yazdığı mektup Taksim'de Ahmet Türk ve beraberindeki heyet tarafından önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okunmuştu. DEM Parti'nin İmralı heyeti olarak adlandırdığı grup daha öncesinde Kuzey Irak'ta bazı görüşmeler gerçekleştirip Öcalan'ın kaldığı İmralı'ya hareket etmişti. 

İmralı'dan yedi kişilik heyet ve Öcalan'ın fotoğrafı servis edildi. Fotoğrafta yıllardır siyaset sahnesinde olan DEM Partili siyasetçilerin yanında kamuoyunun tanımadığı iki isim daha vardı. 'İmralı'daki fotoğraftaki diğer kişiler kim?' soruları sıkça sorulmaya başladı.

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DEM Parti'nin İmralı heyetinde tanınmış isimler yer alıyordu. 7 kişilik heyette 5 siyasinin yanında iki avukat bulunuyordu.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde tanınmış isimler yer alıyordu. 7 kişilik heyette 5 siyasinin yanında iki avukat bulunuyordu.

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan DEM Parti'nin önemli isimlerinden. Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ise Öcalan'ın avukatları.

Fotoğrafta kamuoyunun bilmediği üç şahıs dikkat çekti. Bunların biri masanın ucunda, diğer ikisi de Öcalan'ın arkasında duruyordu.

Fotoğrafta kamuoyunun bilmediği üç şahıs dikkat çekti. Bunların biri masanın ucunda, diğer ikisi de Öcalan'ın arkasında duruyordu.

Öcalan'ın masasında bulunan isimlerden biri İmralı'da mahkum olan Hamili Yıldırım.

Öcalan'ın masasında bulunan isimlerden biri İmralı'da mahkum olan Hamili Yıldırım.

Yıldırım 1980’de Elazığ'da yakalanarak cezaevine girdi, 16 yıl sonra tahliye olunca yasadışı yollardan Suriye’ye kaçtı. 1997’de PKK yöneticilerinden biri olarak Tunceli’ye gitti. 2002’de KADEK’in Rusya sorumluluğuna getirildi. 2004’te PKK’nın Hatay ve Akdeniz Bölge sorumlusu olarak Türkiye’ye geçerken 15 kişiyle yakalandı. Ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ayaktaki mahkumlardan biri de Veysi Aktaş.

Ayaktaki mahkumlardan biri de Veysi Aktaş.

2015’ten beri Öcalan ile birlikte İmralı’da. “Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Onun yanında da Ömer Hayri Konar bulunuyor.

Onun yanında da Ömer Hayri Konar bulunuyor.

Konar 23 yıldır tutuklu. 2000-2002 arası PKK’nın Ortadoğu yapılanmasında görev aldı. Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi. Öcalan'la Bekaa Vadisi'nde birlikte olan isimler arasında.

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Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın bir önceki çözüm sürecinde Öcalan'ın isteği doğrultusunda İmralı Cezaevi'ne naklettirdikleri iddia edilmişti.

Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın bir önceki çözüm sürecinde Öcalan'ın isteği doğrultusunda İmralı Cezaevi'ne naklettirdikleri iddia edilmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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