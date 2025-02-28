Abdullah Öcalan'ın Verdiği Fotoğraftaki Diğer İsimler Kim?

Geçtiğimiz gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla yazdığı mektup Taksim'de Ahmet Türk ve beraberindeki heyet tarafından önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okunmuştu. DEM Parti'nin İmralı heyeti olarak adlandırdığı grup daha öncesinde Kuzey Irak'ta bazı görüşmeler gerçekleştirip Öcalan'ın kaldığı İmralı'ya hareket etmişti.

İmralı'dan yedi kişilik heyet ve Öcalan'ın fotoğrafı servis edildi. Fotoğrafta yıllardır siyaset sahnesinde olan DEM Partili siyasetçilerin yanında kamuoyunun tanımadığı iki isim daha vardı. 'İmralı'daki fotoğraftaki diğer kişiler kim?' soruları sıkça sorulmaya başladı.