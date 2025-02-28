Abdullah Öcalan'ın Verdiği Fotoğraftaki Diğer İsimler Kim?
Abdullah Öcalan'ın Verdiği Fotoğraftaki Diğer İsimler Kim?
Geçtiğimiz gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla yazdığı mektup Taksim'de Ahmet Türk ve beraberindeki heyet tarafından önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okunmuştu. DEM Parti'nin İmralı heyeti olarak adlandırdığı grup daha öncesinde Kuzey Irak'ta bazı görüşmeler gerçekleştirip Öcalan'ın kaldığı İmralı'ya hareket etmişti.
İmralı'dan yedi kişilik heyet ve Öcalan'ın fotoğrafı servis edildi. Fotoğrafta yıllardır siyaset sahnesinde olan DEM Partili siyasetçilerin yanında kamuoyunun tanımadığı iki isim daha vardı. 'İmralı'daki fotoğraftaki diğer kişiler kim?' soruları sıkça sorulmaya başladı.
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DEM Parti'nin İmralı heyetinde tanınmış isimler yer alıyordu. 7 kişilik heyette 5 siyasinin yanında iki avukat bulunuyordu.
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Fotoğrafta kamuoyunun bilmediği üç şahıs dikkat çekti. Bunların biri masanın ucunda, diğer ikisi de Öcalan'ın arkasında duruyordu.
Öcalan'ın masasında bulunan isimlerden biri İmralı'da mahkum olan Hamili Yıldırım.
Ayaktaki mahkumlardan biri de Veysi Aktaş.
Onun yanında da Ömer Hayri Konar bulunuyor.
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Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın bir önceki çözüm sürecinde Öcalan'ın isteği doğrultusunda İmralı Cezaevi'ne naklettirdikleri iddia edilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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