onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Abdullah Öcalan'ın Silahları Bırakma Çağrısına Sosyal Medyada Kim Ne Dedi?

Abdullah Öcalan'ın Silahları Bırakma Çağrısına Sosyal Medyada Kim Ne Dedi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.02.2025 - 12:07

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla yeni bir süreç başlamıştı. O günden bugüne heyetler toplandı, İmralı ziyaretleri hızlandı ve beklenen çağrı dün 27 Şubat 2025'te okundu. 

Öcalan dün okunan mektubunda kendi kurduğu örgüte silah bırakma çağrısında bulundu. Destek veren ve karşı çıkan siyasiler oldu. Tarihi çağrı olarak konuşulan bu mesaja sosyal medyadan da belli başlı tepkiler geldi. Siyasilerin aksine destek verme ve vermeme boyutunu aşıp bundan sonrasında ne olacağını sorgulayanlar kadar yeni sürecin farklı ajandalara hizmet edip etmeyeceğini merak edenler de vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Enver Aysever barışın en kötü savaştan iyi olacağını savundu.

Gazeteci Enver Aysever barışın en kötü savaştan iyi olacağını savundu.
twitter.com

Akademisyen Selçuk Şirin de gerçek barış vurgusu yaptı.

Akademisyen Selçuk Şirin de gerçek barış vurgusu yaptı.
twitter.com

Bunun farklı senaryoların sonucu olacağını düşünenler de var.

Bunun farklı senaryoların sonucu olacağını düşünenler de var.
twitter.com

Atılacak adımlara destek açıklamaları da var.

Atılacak adımlara destek açıklamaları da var.
twitter.com

Sunucu Gülgün Feyman'ın tepkisi şu şekilde.

Sunucu Gülgün Feyman'ın tepkisi şu şekilde.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı...

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı...
twitter.com

Berna Laçin bunun ABD oyunu olduğunu düşünenlerden.

Berna Laçin bunun ABD oyunu olduğunu düşünenlerden.
twitter.com

Armağan Çağlayan her şeyin her an değişebileceğini ima etti.

Armağan Çağlayan her şeyin her an değişebileceğini ima etti.
twitter.com

Yıldıray Oğur da süreçten memnun olup temkini elden bırakmayanlardan.

Yıldıray Oğur da süreçten memnun olup temkini elden bırakmayanlardan.
twitter.com

Daha önceki seçimlerde AKP ve MHP'nin terör üzerinden tutumunu eleştirenler de var.

Daha önceki seçimlerde AKP ve MHP'nin terör üzerinden tutumunu eleştirenler de var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enes Bayraklı bunu Erdoğan'ın bir başarısı olarak kabul ediyor.

Enes Bayraklı bunu Erdoğan'ın bir başarısı olarak kabul ediyor.
twitter.com

Yılmaz Özdil ise iki yüzlü muhalif isimler olduğunu öne sürdü.

Yılmaz Özdil ise iki yüzlü muhalif isimler olduğunu öne sürdü.
twitter.com

Banu Avar ise olayın Suriye kısmına dikkat çekti.

Banu Avar ise olayın Suriye kısmına dikkat çekti.
twitter.com

Murat Ağırel çağrıya sert çıktı.

Murat Ağırel çağrıya sert çıktı.

Berk Esen ise sürecin demokratik boyut içermediğini paylaştı.

Berk Esen ise sürecin demokratik boyut içermediğini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii tartışmalar yine aynı ama aktörler farklı.

Tabii tartışmalar yine aynı ama aktörler farklı.
twitter.com

Türkiye'de her an her şey olabilir.

Türkiye'de her an her şey olabilir.
twitter.com

Yeni çözüm sürecinin amacının Erdoğan'ın adaylık konusunda önünü açmak olduğunu savunan önemli bir kesim de var.

Yeni çözüm sürecinin amacının Erdoğan'ın adaylık konusunda önünü açmak olduğunu savunan önemli bir kesim de var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın