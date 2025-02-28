Abdullah Öcalan'ın Silahları Bırakma Çağrısına Sosyal Medyada Kim Ne Dedi?
Abdullah Öcalan'ın Silahları Bırakma Çağrısına Sosyal Medyada Kim Ne Dedi?
Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla yeni bir süreç başlamıştı. O günden bugüne heyetler toplandı, İmralı ziyaretleri hızlandı ve beklenen çağrı dün 27 Şubat 2025'te okundu.
Öcalan dün okunan mektubunda kendi kurduğu örgüte silah bırakma çağrısında bulundu. Destek veren ve karşı çıkan siyasiler oldu. Tarihi çağrı olarak konuşulan bu mesaja sosyal medyadan da belli başlı tepkiler geldi. Siyasilerin aksine destek verme ve vermeme boyutunu aşıp bundan sonrasında ne olacağını sorgulayanlar kadar yeni sürecin farklı ajandalara hizmet edip etmeyeceğini merak edenler de vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Enver Aysever barışın en kötü savaştan iyi olacağını savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akademisyen Selçuk Şirin de gerçek barış vurgusu yaptı.
Bunun farklı senaryoların sonucu olacağını düşünenler de var.
Atılacak adımlara destek açıklamaları da var.
Sunucu Gülgün Feyman'ın tepkisi şu şekilde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı...
Berna Laçin bunun ABD oyunu olduğunu düşünenlerden.
Armağan Çağlayan her şeyin her an değişebileceğini ima etti.
Yıldıray Oğur da süreçten memnun olup temkini elden bırakmayanlardan.
Daha önceki seçimlerde AKP ve MHP'nin terör üzerinden tutumunu eleştirenler de var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enes Bayraklı bunu Erdoğan'ın bir başarısı olarak kabul ediyor.
Yılmaz Özdil ise iki yüzlü muhalif isimler olduğunu öne sürdü.
Banu Avar ise olayın Suriye kısmına dikkat çekti.
Murat Ağırel çağrıya sert çıktı.
Berk Esen ise sürecin demokratik boyut içermediğini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii tartışmalar yine aynı ama aktörler farklı.
Türkiye'de her an her şey olabilir.
Yeni çözüm sürecinin amacının Erdoğan'ın adaylık konusunda önünü açmak olduğunu savunan önemli bir kesim de var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın