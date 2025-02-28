Abdullah Öcalan'ın Silahları Bırakma Çağrısına Sosyal Medyada Kim Ne Dedi?

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla yeni bir süreç başlamıştı. O günden bugüne heyetler toplandı, İmralı ziyaretleri hızlandı ve beklenen çağrı dün 27 Şubat 2025'te okundu.

Öcalan dün okunan mektubunda kendi kurduğu örgüte silah bırakma çağrısında bulundu. Destek veren ve karşı çıkan siyasiler oldu. Tarihi çağrı olarak konuşulan bu mesaja sosyal medyadan da belli başlı tepkiler geldi. Siyasilerin aksine destek verme ve vermeme boyutunu aşıp bundan sonrasında ne olacağını sorgulayanlar kadar yeni sürecin farklı ajandalara hizmet edip etmeyeceğini merak edenler de vardı.