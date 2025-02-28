Şimdi Ne Olacak? Abdullah Öcalan’ın Çağrısı Sonrasında Süreç Nasıl İlerleyecek?
Şimdi Ne Olacak? Abdullah Öcalan’ın Çağrısı Sonrasında Süreç Nasıl İlerleyecek?
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/te...
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tarihi silah bırakma çağrısının yankıları devam ederken şimdi akıllardaki en büyük soru işareti bundan sonra ne olacağı, sürecin nasıl ilerleyeceği ve çağrının PKK ve uzantılarınca nasıl karşılanacağı…
İktidar kanadından yapılan açıklamalar, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında bundan sonra nasıl ilerleneceğine ilişkin stratejinin, örgütün tavrına göre şekilleneceğini ortaya koyuyor.
Milliyet’ten Aydın Hasan, Ecrin Güvendik, Ayşegül Kahvecioğlu ve Hande Atılgan’ın bundan sonra yaşanacaklar hakkında derledikleri bilgiler…
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PKK lider Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısından sonra en çok merak edilen konu bundan sonra neler yaşanacağına yönelik.
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Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından gözler DEM Parti’nin yol haritasına çevrildi.
İmralı görüşmelerinin başından beri gündemde olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın hapis hayatında bir değişiklik olup olmayacağı da merak konusu. Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Ruhavioğlu şunları söyledi:
Gazeteci Yazar İlhami Işık, 21 Mart’ta kongre olacağını söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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