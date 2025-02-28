Şimdi Ne Olacak? Abdullah Öcalan’ın Çağrısı Sonrasında Süreç Nasıl İlerleyecek?

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tarihi silah bırakma çağrısının yankıları devam ederken şimdi akıllardaki en büyük soru işareti bundan sonra ne olacağı, sürecin nasıl ilerleyeceği ve çağrının PKK ve uzantılarınca nasıl karşılanacağı…

İktidar kanadından yapılan açıklamalar, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında bundan sonra nasıl ilerleneceğine ilişkin stratejinin, örgütün tavrına göre şekilleneceğini ortaya koyuyor.

Milliyet’ten Aydın Hasan, Ecrin Güvendik, Ayşegül Kahvecioğlu ve Hande Atılgan’ın bundan sonra yaşanacaklar hakkında derledikleri bilgiler…