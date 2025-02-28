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Şimdi Ne Olacak? Abdullah Öcalan’ın Çağrısı Sonrasında Süreç Nasıl İlerleyecek?

Şimdi Ne Olacak? Abdullah Öcalan’ın Çağrısı Sonrasında Süreç Nasıl İlerleyecek?

Abdullah Öcalan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.02.2025 - 09:31

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tarihi silah bırakma çağrısının yankıları devam ederken şimdi akıllardaki en büyük soru işareti bundan sonra ne olacağı, sürecin nasıl ilerleyeceği ve çağrının PKK ve uzantılarınca nasıl karşılanacağı…

İktidar kanadından yapılan açıklamalar, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında bundan sonra nasıl ilerleneceğine ilişkin stratejinin, örgütün tavrına göre şekilleneceğini ortaya koyuyor.

Milliyet’ten Aydın Hasan, Ecrin Güvendik, Ayşegül Kahvecioğlu ve Hande Atılgan’ın bundan sonra yaşanacaklar hakkında derledikleri bilgiler… 

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/te...
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PKK lider Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısından sonra en çok merak edilen konu bundan sonra neler yaşanacağına yönelik.

PKK lider Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısından sonra en çok merak edilen konu bundan sonra neler yaşanacağına yönelik.

İktidar kanadından yansıyan bilgilere göre Öcalan’a yönelik bir umut hakkı düzenlemesi ve genel af düzenlemesi şu anda gündemde yok. 

Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının ise sürecin ilerleyişine ve gereklerine göre yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Yeni anayasa çalışmalarının sürecin ilerleyişine bağlı olarak hızlanabileceği değerlendirilirken, bazı demokratikleşme taleplerinin bu kapsamda gündeme gelebileceği belirtiliyor. 

PKK’nın silah bırakması ve kendini lağvetmesi durumunda, sürekli örgütün güdümünde siyaset yapmakla eleştirilen DEM Parti’nin, siyasi normalleşme sürecine dahil olabileceği, AK Parti ve MHP ile muhataplık konusunda yaşadığı sıkıntıları geride bırakabileceği, bu çerçevede talep ve önerilerini daha rahat bir şekilde dillendirebileceği ifade ediliyor.

Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından gözler DEM Parti’nin yol haritasına çevrildi.

Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından gözler DEM Parti’nin yol haritasına çevrildi.

İlk etapta PKK’nın mart ayı içinde kongre yapması bekleniyor. DEM Parti heyetinin bu süreçte Suriye, Kandil ve Avrupa’daki PKK ve uzantılarıyla uzantılarıyla doğrudan temasa geçeceği, bu temasların devletin ilgili birimlerinin gözetiminde gerçekleşeceği belirtiliyor. 

PKK’nın fesih kararı alması halinde DEM heyeti, Irak’ın kuzeyinde yine temaslarda bulunmayı planlıyor. Özellikle silah bırakan PKK’lılarla ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusunun bu temaslarda değerlendirileceği ifade ediliyor. 

Öte yandan örgütün yine mart ayında elinde bulunan kamu görevlilerini serbest bırakması da bekleniyor.

İmralı görüşmelerinin başından beri gündemde olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın hapis hayatında bir değişiklik olup olmayacağı da merak konusu. Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Ruhavioğlu şunları söyledi:

İmralı görüşmelerinin başından beri gündemde olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın hapis hayatında bir değişiklik olup olmayacağı da merak konusu. Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Ruhavioğlu şunları söyledi:

Öcalan’ın koşulları bir miktar daha iyileştirilerek İmralı’da hayatına devam edebileceğini öngörüyorum. Kendisinin de normal çıkayım, sivil hayata karışayım gibi bir beklentisi ve talebi olduğunu düşünmüyorum.”

Vahap Coşkun da “Öcalan’ın İmralı’da kalmak istediğine haberler var. Dolayısıyla kısa süre içerisinde çok radikal bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama bütün kadroyu gözeten bir düzenleme yapılırsa bu Öcalan’ı da kapsar” diye konuştu.

Gazeteci Yazar İlhami Işık, 21 Mart’ta kongre olacağını söyledi.

Gazeteci Yazar İlhami Işık, 21 Mart’ta kongre olacağını söyledi.

'PKK’nın tüm bileşenlerinin bu kongrede silahlara veda etmesi, akabinde vedadan sonra da PKK’nın kendini feshetmesini istiyor. Bunu isteyen örgütün lideri, önderi. Şu ana kadar PKK’nın bütün bileşenlerinden çağrıya uyacakları mesajı gelmişti. Sürecin hızlanması için 21 Mart Nevrozu’nda kongrenin yapılacağına tanık olacağız. Demokratik hamleler, toplumsal uzlaşı ise zaman alacak. Silahların bırakılmasının ardından çok olmayan bir gelecekte, muhtemelen haziran, temmuz gibi af bekliyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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